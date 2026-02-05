Noticias

"Una de las pocas cosas que unen al país entero": Mensaje de JD Vance sobre Juegos Olímpicos de Invierno 2026

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video El alucinante partido que hace soñar a Italia en Milano Cortina 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó el jueves 5 de febrero de 2026 a Milán para transmitir un mensaje de unidad a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Durante su visita, afirmó que la competencia olímpica es “una de las pocas cosas que unen a todo el país”, al destacar el apoyo de ciudadanos de todas las tendencias políticas hacia la delegación estadounidense.

Vance respalda a atletas estadounidenses en Milán

Esta visita marca la primera parada de un viaje que combina diplomacia y deporte; según la agencia de noticias The Associated Press (AP), Vance encabeza la delegación del presidente Donald Trump en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y posteriormente viajará a Armenia y Azerbaiyán para respaldar un acuerdo de paz promovido por la Casa Blanca el año pasado.

Vance y su familia asistieron al Milano Rho Ice Hockey Arena, donde presenciaron el partido preliminar entre la selección femenina de hockey de Estados Unidos y la República Checa. El vicepresidente se puso de pie para aplaudir el primer gol estadounidense, anotado por Alex Carpenter.

Antes del encuentro, Vance aseguró a las jugadoras que este viaje es uno de los momentos más destacados de su mandato. “Todo el país, demócratas, republicanos e independientes, todos los apoyamos y los animamos”, expresó.

El viernes, durante la ceremonia inaugural, Vance encabezará una delegación que incluye a la segunda dama Usha Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al embajador en Italia, Tilman Fertitta, además de exmedallistas olímpicos como Apolo Ohno y Evan Lysacek.

Según la jefa de gabinete Susie Wiles, el viaje podría ser uno de los pocos internacionales del vicepresidente este año, debido a la prioridad de la administración en asuntos nacionales rumbo a las elecciones de medio mandato.

Misión diplomática después de los Juegos

Tras su estancia en Italia, Vance viajará a Armenia y Azerbaiyán para impulsar un acuerdo destinado a poner fin a décadas de conflicto.

El pacto contempla la reapertura de rutas estratégicas y la creación de un corredor de tránsito denominado “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales”, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, tecnológica y energética en la región.

Video ¿A qué hora, cuándo y dónde ver a los mexicanos en Milano-Cortina 2026?
