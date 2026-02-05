desaparición Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Nancy Guthrie desapareció a la mitad de la noche del sábado 31 de enero, de su casa en el área de Catalina Foothhills, desde entonces se han activado operativos de búsqueda; mientras que el presidente Trump ha dispuesto fuerzas federales y locales para su hallazgo.

Video Cronología: Todo lo que se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie

Nancy Guthrie desapareció a la mitad de la noche del sábado 31 de enero, de su casa en el área de Catalina Foothills, una comunidad exclusiva ubicada al norte de Tucson, Arizona, rodeada de montañas, campos de golf y desierto.

A cinco días de la última vez que fue vista, el paradero de la madre de la presentadora del programa “Today” de la NBC, Savannah Guthrie, permanece desconocido, con la activación de operativos de búsqueda e indicios de que se trató de un crimen.

¿Se cometió un crimen contra Nancy Guthrie? Esto se sabe

Tras reportarse la desaparición, el domingo 1 de febrero el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que pudo haberse tratado de un crimen. Más tarde explicó a Us Weekly que al ingresar al domicilio, encontraron sus pertenencias en el lugar, su billetera, teléfono celular e incluso su automóvil, lo que alimentó las sospechas de que no se había retirado de su hogar de manera voluntaria.

Además, Nanos explicó que la mujer de 84 años de edad no padece de sus facultades mentales, aunque sí requiere de medicación para tratar otras dolencias crónicas.

“No tiene ningún problema cognitivo. Está muy alerta y en pleno uso de sus facultades mentales”. Sheiff Chris Nanos



Asimismo, se activaron recursos de búsqueda por tierra y por aire, desplegando elementos de seguridad del estado de Arizona para su localización, así como voluntarios e incluso el uso de drones.

A 120 horas de su desaparición, continúan sin rastros de Nancy Guthrie. No obstante, dos altos funcionarios informados sobre la investigación dijeron a NBC News que el marcapasos de Nancy parece haberse desconectado de su aplicación de monitoreo la madrugada del domingo 1 de febrero.

Trump activa recursos para hallar a la madre de Savannah Guthrie

El caso incluso llegó al presidente Donald Trump, quien el miércoles afirmó que había dado instrucciones para que fuerzas federales y locales se pusieran a disposición para encontrar a la madre de la presentadora de noticias.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario aseguró que su prioridad era que la mujer regresara “sana y salva” a su hogar.

Estamos desplegando todos los recursos para que su madre regrese sana y salva a casa. Las oraciones de nuestra nación están con ella y su familia. ¡Que Dios bendiga y proteja a Nancy! Donald Trump, presidente de EEUU

Savanna Guthrie ofrece recompensa

El miércoles 4 de febrero por la noche, Savannah y sus hermanos emitieron un video en el que se dijeron dispuestos a entregar una recompensa a quienquiera que haya secuestrado a su madre, pero no sin antes garantizar que se encuentra con vida.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que se trate de ese delito, pero las autoridades no descartan que el motivo de la desaparición de la mujer sea la solicitud de un rescate, pero hasta ahora “no hay nada que lo indique”.

Previamente, el sheriff Nanos dijo el lunes pasado a Us Weekly que se ha abordado tal posibilidad y que la familia de Nancy estaba dispuesta a entregar un rescate para dar con el paradero de su madre.

“Ojalá alguien nos llamara y nos dijera: ‘Oigan’, porque eso es lo que quiere la familia. Solo la quieren de vuelta. ‘Oigan, sin hacer preguntas, llámenos para saber dónde podemos ir a buscarla, y lo haremos’”, manifestó el sheriff.

Por lo pronto, la copresentadora del programa “Today” emitió el mensaje al lado de sus hermanos, en donde leyó una carta, mientras intentaba contener las lágrimas al igual que sus hermanos Annie y Cameron.

En el video, la conductora sostuvo que su familia había oído hablar de supuestas cartas de rescate enviadas a medios de comunicación en las que se pedía dinero a cambio de la liberación de su madre, a lo que ella respondió: “Estamos dispuestos a hablar”, dijo Guthrie.

Sin embargo, sostuvo: “Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo Savannah pidiendo una prueba que garantice que su madre se encuentra con vida.

¿Quién pidió rescate por Nancy Guthrie?

De acuerdo con Fox News, un hombre de California identificado como Derrick Callella, de 42 años, enfrenta cargos criminales por presuntamente exigir un pago en bitcoins a la periodista Savannah.

Mientras que tras el video emitido por la presentadora de “Today”, tanto la hija como el yerno de Guthrie recibieron mensajes de texto exigiendo la confirmación del pago, lo cual fue denunciado a las autoridades.

Fuerzas de seguridad rastrearon los mensajes hasta un correo electrónico perteneciente a Derrick Callella, mientras que los registros de dirección IP mostraron su casa ubicada en Hawthorne, California.

Previamente, en un documento judicial se señaló que una cadena de televisión de Tucson, Arizona, recibió la demanda de rescate a través de su portal de información en línea. Sin embargo, la nota de rescate enviada a la estación no ha sido vinculada directamente con los textos.

