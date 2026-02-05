Noticias

FBI detiene a hombre en Los Ángeles por demanda de rescate fraudulenta a la familia de Savannah Guthrie

El hombre, identificado como Derrick Callella, había solicitado bitcoins por mensajes de texto a la familia de la periodista en espera de una respuesta.

El Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) detuvo a un hombre en Los Ángeles por presuntamente haber enviado mensajes de texto a la familia de la presentadora Savannah Guthrie.

El hombre, identificado como Derrick Callella, había solicitado bitcoins por mensajes de texto a la familia de la periodista en espera de una respuesta. No obstante, se cree que los mensajes del detenido no están relacionados con la exigencia de rescate por la madre de la presentadora.

"Hemos realizado un arresto relacionado con una demanda de rescate fraudulenta, y hoy mismo se presentará una denuncia ante un juez de primera instancia", dijo en conferencia de prensa el agente especial a cargo de la división de Phoenix del FBI, Heath Janke.

"El FBI y la Fiscalía General de los Estados Unidos aquí en Arizona les proporcionarán más información al respecto cuando esté disponible", añadió.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora, quien, de acuerdo con el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, podría seguir "ahí afuera".

Aún sin un sospechoso por la desaparición de Nancy

Cinco días después de la búsqueda desesperada de Nancy Guthrie, de 84 años, la s autoridades no han identificado a ningún sospechoso o persona de interés, dijo el sheriff del condado de Pima

Las pruebas de ADN mostraron que la sangre hallada en el porche de Guthrie coincidía con la suya. Debido a esto, se cree que Nancy fue secuestrada contra su voluntad de su casa en Tucson durante el fin de semana.

“En este momento, creemos que Nancy sigue libre. Queremos que regrese a casa”, declaró Nanos en una conferencia de prensa. Sin embargo, el sheriff reconoció que las autoridades no tienen pruebas de que esté bien.

Los investigadores dieron una cronología más detallada de las horas posteriores a que fue vista por última vez el sábado por la noche, y dijeron que están tomando en serio una nota de rescate enviada a un puñado de medios de comunicación.

La nota incluía una exigencia de dinero con fecha límite para el jueves por la noche y una segunda para el lunes si no se cumplía la primera, según el jefe del FBI en Phoenix. La nota también incluía detalles sobre un reflector en la casa de Guthrie y un reloj Apple.

“A cualquiera que pueda estar involucrado, que haga lo correcto. Se trata de una abuela de 84 años”, dijo Janke.

