Presidente de Estados Unidos Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán El líder supremo de Irán reconoció que las protestas iniciadas desde el pasado 28 de diciembre han dejado 'miles de muertos', sin embargo responsabilizó de ellas a Donald Trump.

Video Protestas en Irán han dejado más de 2 mil muertos

El ayatolá Alí Jamenei, calificó el sábado a Trump de "criminal" por apoyar a los manifestantes en Irán y lo culpó de causar miles de muertes.

Consideramos al presidente estadounidense culpable, tanto por las víctimas como por los daños y perjuicios, y por las calumnias que profirió contra la nación iraní. Ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Durante una transmisión en la televisión pública, reconoció que las protestas habían dejado “varios miles” de muertos, desde el inicio de las manifestaciones a partir del 28 de diciembre y lo que llevó a una violenta represión.

En esta revuelta, el presidente de Estados Unidos hizo comentarios en persona, alentó a personas sediciosas a seguir adelante y dijo: ‘Los apoyamos, los apoyamos militarmente’ Ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán



De acuerdo con AP, el líder iraní acusó que Estados Unidos busca dominar los recursos económicos y políticos de ese país, mientras que a los manifestantes los señaló como "soldados rasos" de Estados Unidos.

Consideramos al presidente de Estados Unidos un criminal, debido a las bajas y daños, debido a las acusaciones contra la nación iraní Ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán

¿Por qué el ayatolá acusa a Trump?

Esto ocurre luego de que Donald Trump adoptó un tono conciliador, diciendo que “ Irán canceló la ejecución de más de 800 personas”; sin embargo, el ayatolá sostuvo que Trump había aplaudido las manifestaciones y había prometido respaldo militar.

Recientemente, Donald Trump indicó a los iraníes que salieron a las calles a protestar contra el régimen del ayatolá que “la ayuda está en camino” y que su gobierno “actuará en consecuencia” si continuaba el asesinato de manifestantes.

Alí Jamenei justifica violencia contra manifestantes

El líder supremo de Irán no solo acusó a los manifestantes de ser “soldados” de EE UU, sino que acusó que estaban armados con munición real importada del extranjero, aunque no responsabilizó a ningún país directamente.

“No planeamos llevar al país hacia la guerra. Pero no liberamos a los delincuentes nacionales, peor que los delincuentes nacionales, hay delincuentes internacionales. Tampoco los dejamos solos”, dijo.

Hasta el momento, se reporta que la represión ha dejado al menos 3,095 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, superando la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas.

