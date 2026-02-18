Fuerza Aérea de los Estados Unidos El Air Force One será pintado de rojo, blanco y azul, como ha insinuado Trump, según el ejército de EEUU El ejército estadounidense afirma que la combinación de colores rojo, blanco y azul defendida por el presidente Donald Trump se convertirá en la nueva imagen del Air Force One. La Fuerza Aérea anunció el jueves que se utilizará una "combinación de colores rojo, blanco, dorado y azul oscuro" para el avión renovado que se utilizará como Air Force One, así como para otros aviones más pequeños que transportan habitualmente a otros altos funcionarios del Gobierno.

El ejército publicó una representación del nuevo diseño, que coincide con el modelo de avión que se ha visto en el Despacho Oval para las reuniones con líderes extranjeros.

Boeing está modificando dos de sus aviones 747-800, que sustituirán a la flota actual de dos aviones Boeing 747-200 obsoletos que utiliza actualmente el presidente y que adoptan el indicativo Air Force One cuando el presidente está a bordo.

En 2018, Trump ordenó que esos nuevos aviones abandonaran el icónico diseño azul y blanco de la era Kennedy por una combinación de colores blanco y azul marino. En su lugar, la mitad superior del avión habría sido blanca, mientras que la inferior, incluida la panza, habría sido azul oscuro. Una franja de color rojo oscuro habría ido desde la cabina hasta la cola. La combinación de colores era casi idéntica a la del exterior del avión personal de Trump.

Una revisión de la Fuerza Aérea sugirió que los colores más oscuros aumentarían los costos y retrasarían la entrega de los nuevos aviones jumbo, y el presidente Joe Biden revirtió la decisión en marzo de 2023.

Trump dijo a los periodistas el mes pasado que "queremos azul intenso, no azul claro", refiriéndose al color actual del avión.

"Todo tiene su momento y su lugar. Vamos a cambiar los colores", añadió Trump.

La declaración de la Fuerza Aérea afirma que un tercer avión Boeing 747-8i se pintará con los mismos colores.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó formalmente un lujoso avión Boeing 747 de Qatar el pasado mes de mayo para utilizarlo como Air Force One, a pesar de las dudas sobre la ética y la legalidad de aceptar un regalo tan caro de una nación extranjera.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dijo a los legisladores el pasado mes de junio que las modificaciones de seguridad del avión costarían menos de 400 millones de dólares, pero no dio más detalles.

