Irán no busca cese al fuego y descarta negociaciones para acabar guerra: Esto sabemos

En medio del conflicto en Medio Oriente, el canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que Irán no busca un alto al fuego; te compartimos lo que comunicó

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró que su país no está buscando un alto al fuego ni conversaciones con Estados Unidos, en medio de las tensiones actuales en la región; en N+ Univision te compartimos los detalles.

No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos (...) Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones.
Abás Araqchi, ministro de relaciones exteriores de Irán.

Por su pate, según AFP, la televisión estatal de Iran aseguró este jueves que drones lanzados por los Islamic Revolutionary Guard Corps impactaron el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72).

En breve más información.

