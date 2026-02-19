Casa Gobierno de Trump cambia reglas para acceder a vivienda pública: Esto sabemos sobre nuevos requisitos El gobierno de Trump plantea una regla para acceder a las viviendas públicas; conoce qué implica

Video Estos son los cambios que ha implementado Trump en las visas H-1B y que todo hispano debe conocer

El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump impulsa una nueva regla que podría restringir el acceso a viviendas públicas en Estados Unidos, en N+ Univision te compartimos los requisitos.

Esta nueva propuesta contempla que exclusivamente ciudadanos estadounidenses y a ciertas personas que cumplan requisitos específicos puedan tener acceso a una vivienda pública.

PUBLICIDAD

La medida, promovida por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), podría tener impacto en miles de familias.

¿En qué consiste la propuesta del HUD?

La norma fue publicada en el Registro Federal y plantea que los recursos destinados a viviendas públicas y otros programas financiados por el HUD se asignen únicamente a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros con estatus migratorio elegible.

En términos prácticos, la disposición limitaría el acceso a viviendas públicas a familias con estatus migratorio mixto, es decir, aquellas en las que algunos integrantes son ciudadanos o residentes legales y otros no cuentan con un estatus regular.

Estos son los requisitos

Los requisitos de la nueva regla contempla que todos los residentes en propiedades subsidiadas por el HUD deberán presentar prueba de ciudadanía o documentación que acredite su elegibilidad.

El requisito aplicaría también a personas mayores de 62 años, quienes hasta ahora solo debían comprobar su edad para acceder a la asistencia.

Es importante aclarar que la medida no prohíbe la compra de viviendas privadas en el mercado inmobiliario, sino que se enfoca exclusivamente en programas de vivienda pública y subsidios federales.

De acuerdo con AP, organizaciones dedicadas al análisis de políticas públicas han advertido que el impacto podría ser considerable. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas estima que hasta 20 mil familias, equivalentes a unas 80 mil personas, podrían perder la ayuda habitacional si se modifica el esquema actual que ha estado vigente durante décadas.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que una propuesta similar fue planteada durante el primer mandato de Trump, aunque no llegó a implementarse. Ahora, la iniciativa reaparece como parte de una agenda más amplia de endurecimiento en materia migratoria y forma parte de prioridades señaladas por sectores conservadores.

Video ¿Qué son las 'cuentas Trump' que ofrecen hasta mil dólares por niño? Y cómo evitar caer en fraudes