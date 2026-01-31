Gobierno de Estados Unidos Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno y su impacto La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre



El cierre parcial del gobierno que comenzó hoy sábado es muy diferente del cierre récord del otoño. Esto se debe principalmente a que el cierre puede no durar mucho tiempo.

La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre. El Congreso ya ha aprobado la mitad de los proyectos de ley de financiación de este año, lo que garantiza que varias agencias y programas federales importantes sigan funcionando hasta septiembre. Los programas de asistencia nutricional, por ejemplo, no deberían verse afectados.

La financiación del Pentágono y de agencias como los departamentos de Seguridad Nacional y Transporte se suspenderá, al menos temporalmente. Las funciones esenciales continuarán, pero los trabajadores podrían quedar sin sueldo si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.

¿Por qué hay otro cierre?

El proceso de financiación gubernamental se había desarrollado sin contratiempos, con legisladores clave de la Cámara de Representantes y el Senado alcanzando un acuerdo bipartidista. Pero la muerte a tiros este mes de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good , a manos de agentes federales en Minneapolis, cambió la dinámica.

Los demócratas, indignados por el asesinato de Pretti, exigieron que uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes, para el DHS y sus agencias asociadas, se eliminara del paquete aprobado por la Cámara de Representantes . Afirmaron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de las leyes de inmigración , incluyendo un código de conducta para los agentes federales y la obligación de que los agentes muestren su identificación.

Ansioso por evitar otro cierre, la Casa Blanca del presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas para financiar temporalmente al DHS en los niveles actuales durante dos semanas mientras se desarrollan las negociaciones.