Gobierno de Estados Unidos

Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno y su impacto

La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Inminente cierre de gobierno en EEUU: El 78% de las agencias se quedarían sin fondos mañana

El cierre parcial del gobierno que comenzó hoy sábado es muy diferente del cierre récord del otoño. Esto se debe principalmente a que el cierre puede no durar mucho tiempo.

La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre. El Congreso ya ha aprobado la mitad de los proyectos de ley de financiación de este año, lo que garantiza que varias agencias y programas federales importantes sigan funcionando hasta septiembre. Los programas de asistencia nutricional, por ejemplo, no deberían verse afectados.

PUBLICIDAD

Más sobre Gobierno de Estados Unidos

Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán
2 mins

Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán

Estados Unidos
Gobierno recorta más de $7,500 millones en proyectos de energía limpia en estados que apoyaron a Kamala Harris
6 mins

Gobierno recorta más de $7,500 millones en proyectos de energía limpia en estados que apoyaron a Kamala Harris

Estados Unidos
Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas
6 mins

Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas

Estados Unidos
Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones
6 mins

Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones

Estados Unidos
Los problemas de Musk van más allá del gobierno de Trump: Tesla enfrenta un sombrío panorama
6 mins

Los problemas de Musk van más allá del gobierno de Trump: Tesla enfrenta un sombrío panorama

Estados Unidos
En un minuto: Protesta en contra del decreto de Trump para desmantelar el Departamento de Educación
1:13

En un minuto: Protesta en contra del decreto de Trump para desmantelar el Departamento de Educación

Estados Unidos
"Es aterrador": Vivian Wilson, la hija mayor de Elon Musk, reacciona al papel de su padre en el gobierno de Trump
4 mins

"Es aterrador": Vivian Wilson, la hija mayor de Elon Musk, reacciona al papel de su padre en el gobierno de Trump

Estados Unidos
En un minuto: Aumentan las perspectivas de un cierre de gobierno al final de esta semana
1:15

En un minuto: Aumentan las perspectivas de un cierre de gobierno al final de esta semana

Estados Unidos
Tres momentos que muestran la influencia de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump
1:20

Tres momentos que muestran la influencia de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump

Estados Unidos
En un minuto: Resistencia a solicitud de Musk de que empleados federales reporten logros recientes
1:15

En un minuto: Resistencia a solicitud de Musk de que empleados federales reporten logros recientes

Estados Unidos

La financiación del Pentágono y de agencias como los departamentos de Seguridad Nacional y Transporte se suspenderá, al menos temporalmente. Las funciones esenciales continuarán, pero los trabajadores podrían quedar sin sueldo si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.

¿Por qué hay otro cierre?

El proceso de financiación gubernamental se había desarrollado sin contratiempos, con legisladores clave de la Cámara de Representantes y el Senado alcanzando un acuerdo bipartidista. Pero la muerte a tiros este mes de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good , a manos de agentes federales en Minneapolis, cambió la dinámica.

Los demócratas, indignados por el asesinato de Pretti, exigieron que uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes, para el DHS y sus agencias asociadas, se eliminara del paquete aprobado por la Cámara de Representantes . Afirmaron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de las leyes de inmigración , incluyendo un código de conducta para los agentes federales y la obligación de que los agentes muestren su identificación.

Ansioso por evitar otro cierre, la Casa Blanca del presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas para financiar temporalmente al DHS en los niveles actuales durante dos semanas mientras se desarrollan las negociaciones.

El Senado aprobó el paquete de financiación de cinco proyectos de ley el viernes, pero debe ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. La Cámara no volverá a reunirse hasta el lunes, lo que garantiza que la financiación caduque para ciertos sectores del gobierno, al menos temporalmente.

Relacionados:
Gobierno de Estados UnidosCierre de gobierno

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX