Gobierno recorta más de $7,500 millones en proyectos de energía limpia en estados que apoyaron a Kamala Harris

La administración Trump canceló 7,560 millones de dólares en subvenciones que apoyaban cientos de proyectos de energías limpias en 16 estados, todos los cuales votaron por la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales del año pasado.

También los senadores de estos estados votaron en contra del proyecto de ley republicano para financiar al gobierno federal.

La medida se produce mientras el presidente Donald Trump amenaza con profundos recortes en su lucha con los demócratas del Congreso por el cierre del gobierno.

El Departamento de Energía dijo en un comunicado el jueves que 223 proyectos fueron cancelados después de que una revisión determinó que no avanzaban adecuadamente las necesidades energéticas de la nación o no eran económicamente viables. Los funcionarios no proporcionaron detalles sobre qué proyectos están siendo recortados, pero dijeron que la financiación provenía de la Oficina de Demostraciones de Energía Limpia, la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable, y otras oficinas del DOE.

Los recortes afectarán probablemente a las plantas de baterías, los proyectos de tecnología del hidrógeno, las mejoras de la red eléctrica y los esfuerzos de captura de carbono, entre muchos otros, según la organización ecologista sin ánimo de lucro Natural Resources Defense Council.

Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, destacó los recortes en una publicación en las redes sociales a última hora del miércoles, diciendo que el dinero "para alimentar la agenda climática de la izquierda está siendo cancelado".

Dijo que los proyectos están en el tajo en: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.

Vought y el Departamento de Energía no explicaron cómo habían confeccionado su lista de estados seleccionados, teniendo en cuenta que decenas de ellos tienen proyectos de energía limpia. Pero los 16 estados objetivo apoyaron a Harris, y en cada uno de esos estados, ambos senadores estadounidenses votaron en contra del proyecto de ley republicano de financiación a corto plazo para mantener el gobierno en funcionamiento.

Los recortes incluyen hasta 1,200 millones de dólares para el centro de hidrógeno de California, cuyo objetivo es acelerar la tecnología y la producción de hidrógeno, y hasta 1,000 millones de dólares para un proyecto de hidrógeno en el noroeste del Pacífico. Un proyecto de hidrógeno de Texas y un proyecto de tres estados en Virginia Occidental, Ohio y Pennsylvania se salvaron, según los partidarios de la energía limpia que obtuvieron una lista de los objetivos del DOE.

Para Trump el cambio climático es "una estafa"

Trump dijo en una entrevista grabada el miércoles con One America News, un medio conservador, que su administración podría cortar proyectos que los demócratas quieren —"proyectos favoritos, y serían cortados permanentemente".

"Se me permite recortar cosas que nunca deberían haber sido aprobadas en primer lugar y probablemente lo haré", dijo Trump. Un clip de la entrevista fue publicado antes de la entrevista completa que se emitirá el jueves por la noche.

Los comentarios de Trump muestran que él y Vought están tratando a las "familias estadounidenses y sus medios de vida como peones en una especie de juego político enfermo", dijo la senadora Patty Murray, demócrata de Washington.

"Esta administración lleva meses planeando la cancelación de proyectos energéticos críticos, y ahora está actuando ilegalmente para acabar con los puestos de trabajo y elevar las facturas energéticas de la gente", dijo en un comunicado. "Este es un intento descarado de castigar a la oposición política".

El mes pasado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que el cambio climático es

"la mayor estafa de la historia".

"Este 'cambio climático', es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo, en mi opinión", dijo Trump. "Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por malas razones, estaban equivocadas. Fueron hechas por personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y no han dado a esos mismos países ninguna posibilidad de éxito. Si no te alejas de esta estafa verde, tu país va a fracasar", afirmó el presidente frente a los líderes globales.

El gobierno afirma que las subvenciones energéticas no retornarán

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el sector privado se ha comprometido a aportar 10,000 millones de dólares para el proyecto estatal de hidrógeno, conocido como Alianza para los Sistemas de Energía Renovable Limpia de Hidrógeno, o ARCHES. El recorte amenaza más de 200,000 puestos de trabajo, dijo Newsom.

El senador demócrata por California Alex Padilla calificó la cancelación del proyecto de "vengativa, miope y prueba de que esta administración no se toma en serio el dominio energético estadounidense".

El proyecto de California es uno de los siete proyectos de energía limpia desde Virginia Occidental hasta el estado de Washington seleccionados por la administración Biden para un programa de 7,000 millones de dólares destinado a impulsar el desarrollo y la producción de combustible de hidrógeno, parte de la agenda del expresidente Joe Biden para frenar el cambio climático.

El Departamento de Energía dijo que ha revisado miles de millones de dólares otorgados por la administración Biden después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en noviembre pasado. Más de una cuarta parte de las subvenciones rescindidas se concedieron entre el día de las elecciones y el día de la toma de posesión, dijo el departamento.

"El presidente Trump prometió proteger el dinero de los contribuyentes y ampliar el suministro estadounidense de energía asequible, fiable y segura. Las cancelaciones de hoy cumplen ese compromiso", dijo el secretario de Energía, Chris Wright.

Wright dijo a CNN el jueves por la noche que las cancelaciones no tenían nada que ver con el cierre o la política. "Estas decisiones se toman —decisiones de negocios sobre si es un buen uso del dinero de los contribuyentes o no. Así que, no, estos proyectos no se restablecerán" cuando se reabra el gobierno, dijo.

Aunque las cancelaciones actuales corresponden a estados liderados por los demócratas, Wright dijo que se están evaluando otros proyectos, incluidas propuestas de hidrógeno en Virginia Occidental, Texas y Luisiana.

"Ya hemos anunciado cancelaciones de proyectos en estados rojos y azules. Y a medida que avance el otoño, se verán cancelaciones en estados rojos y azules", dijo Wright. "Tenemos que ahorrar dinero a los estadounidenses".

Otros recortes previos

Los beneficiarios de los premios tienen 30 días para apelar la decisión de cancelación del Departamento de Energía.

La administración Trump ha apuntado ampliamente a los programas climáticos y las subvenciones de energía limpia, y está proponiendo revertir la emisión de vehículos y otras reglas de gases de efecto invernadero que dice que no se pueden justificar.

La semana pasada, el Departamento de Energía rescindió 13,000 millones de dólares que estaban destinados a proyectos de energía limpia. El dinero fue autorizado por el Congreso en la ley climática de 2022 firmada por Biden, pero aún no se había gastado.

Los demócratas y las organizaciones ecologistas se apresuraron a criticar los últimos recortes, diciendo que aumentarían los costes de la energía.

"Este es otro golpe de la administración Trump contra la tecnología innovadora, el empleo y la energía limpia necesaria para satisfacer la demanda desorbitada", dijo Jackie Wong, vicepresidenta senior de NRDC.

Conrad Schneider, director senior de Clean Air Task Force, dijo que la medida "tira de la manta" de decenas de comunidades y trabajadores que cuentan con los proyectos. También "debilita la posición de Estados Unidos en el mercado mundial'' de tecnologías energéticas innovadoras, dijo.

