Donald Trump Congresistas hispanos desafían a Trump: ¿Qué es la Ley 'Buen Vecino', contra Doctrina 'Donroe'? Los demócratas además condenaron la intervención en Venezuela, las amenazas de bombardear México y el nuevo bloqueo de petróleo a Cuba.

Congresistas hispanos desafiaron al gobierno de Donald Trump, al presentar este martes 10 de febrero de 2026, la iniciativa del ' Buen vecino', que busca anular la ' Doctrina Monroe' revivida por el presidente.

Legisladores demócratas, liderados por la representante de Nueva York, Nydia Velázquez, introdujeron la propuesta, y condenaron la intervención en Venezuela, las amenazas de bombardear México y el nuevo bloqueo de petróleo a Cuba.

El documento también busca eliminar las sanciones estadounidenses, desclasificar los archivos de golpes de Estado apoyados por Washington y reformar instituciones financieras internacionales.

¿Qué es la Doctrina 'Donroe'?

A decir de los demócratas su propuesta llega luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Y es que tras esos hechos, Trump sostuvo que su Gobierno "superó con creces" la Doctrina Monroe de 1823, que estableció que América era la zona de influencia de Estados Unidos, por lo que ahora la llaman la 'Doctrina Donroe’, en referencia a las primeras letras de nombre de Trump.

Velázquez justificó la resolución "porque la doctrina Trump, ' Donroe' Trump, es un regreso peligroso al intervencionismo fallido".