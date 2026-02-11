Noticias

Trump se reúne con Netanyahu en Washington: temas clave del encuentro entre Israel y EEUU

La reunión bilateral se enmarca en un contexto en el que el mandatario estadounidense ha señalado que Teherán busca alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear; este encuentro marca la séptima reunión entre ambos líderes durante el segundo mandato de Trump

N+ Univision
Por:N+ Univision
Detalles de la reunión de Trump y Netanyahu: Irán y el plan de paz para Gaza marcaron el encuentro

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó este miércoles 11 de febrero 2026 a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de solicitarle que presione por mayores concesiones de Irán en las próximas negociaciones.

La reunión bilateral se enmarca en un contexto en el que el mandatario estadounidense ha señalado que Teherán busca alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear; este encuentro marca la séptima reunión entre ambos líderes durante el segundo mandato de Trump.

Presidentes de Israel y EEUU se reúnen en Washington

Según la agencia Agence France-Presse (AFP), Netanyahu llegó a la Casa Blanca poco antes de las 11H00 locales (16H00 GMT) a bordo de un vehículo por una entrada lateral desde Blair House, residencia oficial donde se alojan los dignatarios en visita oficial.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), la visita se produce en medio de un clima de cauteloso optimismo entre Washington y Teherán, luego de que representantes de ambos países sostuvieran conversaciones indirectas en Omán con el objetivo de definir cómo retomar las negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

Información en desarrollo...

Benjamín Netanyahu llega a Florida para reunirse con Trump: ¿qué se espera del encuentro?
