Reembolso Aumento de $1,000 en reembolso de impuestos, Casa Blanca dice que ciudadanos recibirán más en 2026 Karoline Leavitt dijo que esta temporada de impuestos será la mayor de reembolsos en la historia de Estados Unidos.

Durante la sesión informativa del 10 de febrero de 2026, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt destacó el impacto económico de la legislación fiscal impulsada por la administración del presidente Donald Trump, al asegurar que la actual temporada de impuestos marcará un hito para los ciudadanos estadounidenses.

Leavitt afirmó que la implementación de la ley conocida como " One Big Beautiful Bill", ya muestra resultados tangibles en las finanzas de los hogares.

Y es que según la secretaria, "el estadounidense promedio está viendo un aumento de aproximadamente $1,000 en su reembolso de impuestos" este año.

La portavoz fue enfática al declarar que, bajo la dirección del presidente Trump, "esta temporada de impuestos será la mayor de reembolsos en la historia de Estados Unidos".

¿Por qué hay un alivio financiero según la Casa Blanca?

Para respaldar estas afirmaciones, la Casa Blanca proporcionó datos sobre el volumen de dinero que regresará a los contribuyentes.

Señaló que "los reembolsos totales están proyectados a aumentar en $91 mil millones con respecto al año pasado".

Además del dinero devuelto tras la declaración, Leavitt mencionó un beneficio directo en los salarios actuales, destacando que existen "$30 mil millones adicionales en alivio provenientes de menores retenciones de impuestos" en los cheques de pago de los trabajadores.