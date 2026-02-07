Donald Trump

Junta de Paz de Trump prepara reunión este mes en Washington para fondos de Gaza

El presidente Donald Trump espera convocar para el 19 de febrero la primera reunión de su Junta de Paz este mes en Washington para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza. Participarían tanto los líderes mundiales que aceptaron la invitación de Trump como los miembros de un comité ejecutivo para Gaza que supervisará los aspectos específicos de la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción del territorio.

El presidente Donald Trump planea convocar la primera reunión de su Junta de Paz este mes en Washington DC para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza.

La reunión, propuesta para el 19 de febrero, incluiría tanto a los líderes mundiales que aceptaron la invitación de Trump en enero para unirse a la junta como a los miembros de un comité ejecutivo para Gaza que supervisará los detalles de la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción del territorio, dijeron el sábado dos funcionarios de la administración Trump.

Según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión aún no se ha anunciado oficialmente y los detalles de su agenda aún se están determinando, no quedó claro de inmediato cuántos líderes aceptarían la invitación del presidente republicano.

Un funcionario dijo que la administración esperaba una participación "sólida".

Hungría anunció este sábado que asistirá a la reunión.

Una copia de la invitación que se envió el viernes por la noche a los participantes invitados y que obtuvo The Associated Press, dice que la reunión se celebrará en el Instituto Estadounidense de la Paz, ahora conocido como el Instituto Donald J. Trump de la Paz, a la espera de una batalla legal en curso con la antigua dirección del think tank sin fines de lucro. La administración se apoderó de las instalaciones el año pasado y despidió a casi todo el personal del instituto.

La nueva Junta de Trump se consideró en un principio un mecanismo centrado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Sin embargo, ha tomado forma con su ambición de un mandato mucho más amplio para resolver crisis globales y p arece ser el último esfuerzo de Estados Unidos por eludir a las Naciones Unidas, ya que Trump pretende reconfigurar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Los miembros clave del Consejo de Seguridad no han firmado

Muchos de los principales aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares se han negado a unirse a lo que sospechan que puede ser un intento de rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Estados Unidos es miembro permanente.

Italia no participará en la Junta de Paz, declaró este sábado el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, alegando cuestiones constitucionales "insuperables".

Nueva Zelanda y Croacia también expresaron su negativa a unirse al grupo, en el que cada miembro debe pagar mil millones de dólares para su incorporación, lo que ha suscitado críticas por considerar que la junta podría convertirse en una versión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que "se paga por participar".

Las principales potencias mundiales han rechazado las aspiraciones de Estados Unidos de que la Junta de Paz maneje un mandato internacional más amplio más allá del alto el fuego en Gaza, y reafirmaron su apoyo a la ONU, una entidad con más de 80 años de antigüedad.

La junta que presidirá Trump se concibió originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían su plan para el futuro de Gaza. Pero l as ambiciones del presidente republicano se han ampliado hasta concebir la junta como mediadora de conflictos mundiales, un intento poco sutil de eclipsar al Consejo de Seguridad, encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

Los estatutos de la junta también causaron cierta consternación al establecer que Trump la dirigirá hasta que renuncie, con poder de veto sobre sus acciones y miembros.

Los otros cuatro miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto —China, Francia, Rusia y el Reino Unido— se han negado o no han indicado si se unirán a la junta de Trump, al igual que potencias económicas como Japón y Alemania.

