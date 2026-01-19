Noticias

ICE ha arrestado a más de 3 mil inmigrantes en Minneapolis como parte de la "Operación Metro Surge"

Departamento de Guerra ordena a cerca de mil 500 soldados en servicio activo estar listos en caso de un posible despliegue en Minnesota.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Minneapolis sigue sumando protestas. Se espera el despliegue de más efectivos del ejército

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha detenido a más de 3 mil inmigrantes indocumentos en Minneapolis, la ciudad más importante del estado de Minnesota, como parte de la "Operación Metro Surge".

Se trata de una operación masiva de control migratorio que las autoridades federales han estado llevando a cabo en el estado, lo que a su vez ha provocado una serie de manifestaciones tanto en apoyo como en rechazo.

Pentágono pone en alerta a más de mil soldados

Recién este domingo, el Departamento de Guerra ordenó que unos mil 500 soldados en servicio activo estén listos en caso de un posible despliegue en Minnesota.

Según funcionarios consultados por la agencia AP, se han dado órdenes de preparación para desplegar a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército.

Dicha unidad tiene su base en Alaska y se especializa en operar en condiciones árticas; no obstante, hasta el momento la orden no se ha hecho oficial.

La medida se produce pocos días después de que Trump amenazara con hacer precisamente eso para sofocar las protestas contra la represión migratoria de su administración.

DOJ investiga protesta en iglesia de Minnesota

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos investiga a un grupo de manifestantes en Minnesota que interrumpieron una ceremonia en una iglesia donde un funcionario migratorio local aparentemente es pastor.

Un video transmitido en vivo en la página de Facebook de Black Lives Matter Minnesota muestra a un grupo de personas que interrumpen una ceremonia en la iglesia Cities en St. Paul, coreando "¡Fuera ICE!" y "Justicia para Renee Good".

La madre de tres hijos, de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE en Minneapolis hace algunos días en medio de un incremento en las redes migratorias federales.

Los manifestantes alegan qu e uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, también encabeza la oficina local del ICE que supervisa las operaciones que han involucrado tácticas violentas y arrestos ilegales.

