Irán advierte ataques en las embajadas de Israel en todo el mundo: esto dijo portavoz de las fuerzas armadas

Irán advirtió hoy, 4 de febrero de 2026, ataques en las embajadas de Israel en todo el mundo; en N+ Univision te compartimos qué dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
Hasta ahora, no nos han importado las embajadas del régimen sionista, pero si el régimen sionista ataca nuestra embajada en el Líbano, todas sus embajadas se convertirán en objetivos para nosotros.Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas.
Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a través de sus redes sociales aseguró que su país respeta la soberanía de otras naciones de Medio Oriente, pero que se defienden ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Majestades, jefes de estados amigos y vecinos, hemos luchado junto a ustedes y mediante la diplomacia para evitar la guerra, pero la agresión militar estadounidense-sionista no nos ha dejado otra opción que defendernos.Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.
