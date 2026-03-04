Aranceles

¿Cuándo entrarán en vigor nuevos aranceles globales de Trump? Tarifa será de 15%

El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció cuándo entrará en vigor el arancel global del 15%

Por:N+ Univision
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció hoy, 4 de marzo de 2026, cuándo entrarán en vigor los aranceles temporales globales del 15% del presidente Donald Trump; en N+ Univision te compartimos qué informó.

Probablemente sea esta semana.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.


Fue a finales del mes de febrero cuando Trump anunció el arancel, en un comienzo puso un porcentaje del 10%, en función del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Cabe señalar que la Corte Suprema anuló las medidas, a lo que el mandatario reaccionó y señaló que "ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país".

Después, la Casa Blanca optó por ajustar la tasa al 15%; según explicó el secretario del Tesoro, durante el periodo de 150 días se realizarán estudios adicionales por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301, así como análisis del Departamento de Comercio conforme a la Sección 232.

Estas disposiciones permiten imponer aranceles por prácticas comerciales desleales (Sección 301) o por razones de seguridad nacional (Sección 232), y han mostrado mayor resistencia ante impugnaciones legales en el pasado. "Son procesos más lentos, pero jurídicamente más sólidos2, señaló Bessent al referirse a estas herramientas.

El aumento arancelario podría elevar los costos de importación para múltiples sectores y generar ajustes en cadenas de suministro internacionales. Además, analistas advierten que la medida podría provocar tensiones comerciales con socios estratégicos.

