Guardia Nacional El Pentágono alista a 1,500 miembros de la Guardia Nacional para un posible despliegue en Minnesota ante protestas contra ICE Dos batallones de la 11º División Aerotransportada, con sede en Alaska, especializada en operaciones en clima frío, se encuentran bajo órdenes de preparación para intervenir en Minnesota, según dijeron funcionarios de defensa a varios medios estadounidenses.

Video Gobernador de Minnesota autorizó la movilización de la Guardia Nacional por protestas contra ICE

El Departamento de Defensa de EEUU ha alistado a unos 1,500 soldados activos para un posible despliegue en Minnesota, según dijo a CNN un funcionario del gobierno de Trump, mientras las autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional, en medio de protestas contra el gran despliegue federal migratorio que comenzó a inicios de enero en Minneapolis y St. Paul.

Funcionarios de defensa dijeron bajo anonimato a The Washington Post y ABC News que dos batallones de la 11º División Aerotransportada, con sede en Alaska, especializada en operaciones en clima frío, se encuentran bajo órdenes de preparación para intervenir en Minnesota, aunque no está claro cuál sería su función en ese estado. El funcionario que habló a CNN dijo que podrían asumir tareas de control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden, similar al papel que desempeñaron otros miembros de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles el verano pasado.

Los preparativos no quieren decir necesariamente que los efectivos vayan a desplegarse.

“El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del Comandante en Jefe si se le solicita”, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, citado por CNN.

El posible despliegue de efectivos militares en Minnesota se agrava con la amenaza del presidente Donald Trump de invocar la 'Ley de Insurrección', una ley federal de 1807 que permite al presidente desplegar tropas activas o federalizar la Guardia Nacional para contener disturbios internos. Trump dijo que usaría la ley si los funcionarios de Minnesota no detienen ataques a agentes de ICE y describió la situación en el estado como un “acto de insurrección” de agitadores profesionales.



"Este acto fue claramente diseñado para intimidar a la población de Minneapolis", dijo este domingo a CNN Jacob Frey, alcalde de la ciudad, tras conocerse la noticia de los preparativos del Pentágono para un despliegue. Frey calificó las acciones de la administración de "ridículas" y "completamente inconstitucionales". "Nunca pensé ni en un millón de años que seríamos invadidos por nuestro propio gobierno federal", agregó.

Trump ha enviado casi 3,000 agentes federales a las 'Twin Cities' desde principios de enero, en gran parte para operaciones de detención y control de inmigración.

La operación en las Twin Cities ha dejado al menos una muerte: Renee Good, una ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, fue baleada por un agente del ICE durante una confrontación el 7 de enero.

Minnesota también moviliza a la Guardia Nacional

Por su parte, el estado de Minnesota también ha movilizado a la Guardia Nacional, que actualmente no está desplegada en las calles, pero se mantiene lista para apoyar a la policía local y proteger la seguridad pública, en un ambiente actual muy volátil en las llamadas ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, en medio de protestas contra los operativos del Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE).

Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Tim Walz, han pedido a los manifestantes que mantengan la calma y la protesta pacífica.

La mayor Andrea Tsuchiya, portavoz de la Guardia Nacional de Minnesota, dijo que las tropas estaban "en posición y listas" con el objetivo de "ayudar a proporcionar apoyo de tráfico para proteger la vida, preservar la propiedad y respaldar los derechos de todos los habitantes de Minnesota de reunirse pacíficamente".

El Departamento de Justicia de Trump abrió una investigación criminal contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para determinar si ambosh an impedio la aplicación de la ley de inmigración, según reportes de medios estadounidenses.

Por su parte, Walz, Frey y otros demócratas aseguran que esta medida de la administración Trump no es más que un acto de autoritarismo diseñado para silenciar a sus críticos. Minneapolis y Minnesota han iniciado demandas contra la operación federal, argumentando que constituye un uso político indebido de la fuerza federal.