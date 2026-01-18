Operativos de ICE Departamento de Justicia investiga protesta contra ICE en iglesia de Minneapolis; Casa Blanca dice que Trump no tolerará intimidación El Departamento de Justicia investiga a manifestantes que protestaron contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una iglesia de Minneapolis, donde los feligreses vieron interrumpido su evento de culto y fueron forzados a retirarse.

Video Escala la tensión en Minneapolis entre agentes federales y manifestantes

El Departamento de Justicia investiga a manifestantes que protestaron contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) en una iglesia de Minneapolis, donde los feligreses vieron interrumpido su evento de culto y se vieron obligados a retirarse.

La Casa Blanca advirtió que el presidente Donald Trump no tolerará esa manifestación que calificó como un acto de intimidación contra cristianos y reiteró que la dependencia a cargo de Pam Bondi ya indaga el caso ocurrido la mañana de este 18 de enero en el templo de St. Paul.

PUBLICIDAD

Karoline Leavitt, portavoz oficial de la Casa Blanca, se refirió a las indagatorias anunciadas previamente por la fiscal general Bondi y la fiscal general para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon.

"El presidente Trump no tolerará la intimidación y el acoso de los cristianos en sus lugares sagrados de culto", posteó en su cuenta de X.

"El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación completa sobre el despreciable incidente que tuvo lugar hoy temprano en una iglesia de Minnesota", añadió.

Antes, Bondi afirmó que había conversado con Dhillon sobre el caso y se encontraba supervisando las indagatorias personalmente.

"Cualquier violación de la ley federal será procesada", indicó, al citar un tuit de la fiscal de Derechos Civiles, quien compartió un video de la protesta en la iglesia, argumentando posibles violaciones a la Ley FACE.

Dhillon afirmó que los manifestantes "profanaron una casa de culto" e interfirieron con los fieles cristianos.

La Ley FACE prohíbe explícitamente el uso de fuerza, amenazas o obstrucción física contra cualquier persona que intente ejercer su derecho a la libertad religiosa en un lugar de culto.

¿Qué ocurrió en la iglesia de St. Paul?

La mañana de este 18 de enero, un grupo de activistas irrumpió en el servicio dominical de Cities Church, ubicada en Summit Avenue, argumentando que uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, funge como director interino de la oficina de ICE en St. Paul.

Los manifestantes lanzaron gritos como "¡Justicia para Renee Good!" y "¡ ICE fuera!", "¡Manos arriba, no disparen!", obligando a suspender la ceremonia.

PUBLICIDAD

Aunque Easterwood no se encontraba presente, el pastor principal, Jonathan Parnell, fue confrontado por los activistas, quienes exigen la renuncia del funcionario federal o su expulsión de la iglesia debido a las recientes redadas migratorias en la zona.