Reporte: quienes compran casa por primera vez tienen que pagar más de $1 millón en 237 ciudades de EEUU

Según un reporte de la compañía tecnológica estadounidense de análisis del mercado inmobiliario Zillow, los aspirantes a comprar una vivienda por primera vez en más de 200 ciudades en Estados Unidos se enfrentan a precios de $1 millón o más, algo inédito en la historia del país.

El reporte define al “hogar inicial” como una vivienda “que se encuentra en el tercio más bajo del valor de los inmuebles en una región determinada” y al que típicamente apuntan quienes comprar una casa por primera vez. Zillow indica que hace apenas cinco años sólo había 84 ciudades en el país donde el valor de los hogares iniciales superaba el millón de dólares.

PUBLICIDAD





La escasez de viviendas alimenta el aumento de precios

Zillow indica que, al momento de hacer público su reporte el jueves, el número de ciudades estadounidenses donde los hogares iniciales valen un $1 millón o más era de 237, la mayor cantidad jamás vista.

El estudio atribuye el fenómeno a “ una escasez de viviendas que empeoró durante la pandemia ayudando a elevar el costo de todas las viviendas a nuevas alturas”.

El promedio nacional de los hogares iniciales típicos en Estados Unidos es de $196,611, lo cual según el reporte “es cómodamente asequible para una familia de ingresos medios”, pero Zillow advierte que “el valor de las hogares iniciales en Estados Unidos ha crecido un 54.1% en los últimos cinco años, lo que supera el aumento del 49.1% registrado en el país para las viviendas en general en el mismo periodo de tiempo”.

Los esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación a través del aumento de las tasas de interés también afectó la situación al provocar un aumento vertiginoso de las tasas hipotecarias, causando un doble efecto negativo para los compradores de altos precios y elevados costos de endeudamiento.

Los altos precios han causado que muchas personas hayan pospuesto la compra de su primera vivienda. La edad promedio de los compradores de hogares en Estados Unidos aumentó hasta los 34 años de edad, un año más que en 2019.

¿Dónde están las ciudades con hogares iniciales de $1 millón?

Según el reporte, casi la mitad de las ciudades con hogares diniciales de $1 millón (117 de ellas) están en California y la mitad de todos los estados tienen al menos una ciudad con ucuyos hogares iniciales típicos típica alcanzan $1 millón

PUBLICIDAD

El estado de Nueva York está en el segundo lugar con 31 ciudades, seguido por Nueva Jersey con 21, mientras que Florida y Massachusetts completan los cinco primeros lugares con 11 ciudades cada uno.

Entre las áreas metropolitanas con más ciudades con hogares iniciales de $1 millón o más, se encuentra el primer lugar el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, que se expande a partes de Nueva Jersey y Pennsylvania, con 48. Le sigue el área metropolitana de San Francisco con 44, Los Ángeles con 35, San José con 15, y Miami y Seattle, con ocho cada.

La ciudad de Irvine, con una población de más de 300,000 habitantes, es la ciudad más grande del país con hogares iniciales de más de un millón de dólares.

Según Zillow, entre las características que distinguen las áreas metropolitanas con las hogares de inicio más costosas se encuentran normativas de construcción restrictivas y una menor densidad de propietarios de viviendas.

Buenas noticias en el horizonte

El reporte, sin embargo, indica que podría haber buenas noticias para los compradores de viviendas a la vuelta de la esquina ya que después de años de fiera competencia entre compradores, “es posible que se vislumbre en el horizonte un mercado ligeramente más equilibrado”.

Según Zillow, actualmente a medida en que las condiciones económicas ha mejorado, los constructores están agregando más viviendas nuevas en el mercado a medida . “Con más casas en venta, los compradores tienen más tiempo para sopesar sus opciones”, explica el reporte.

PUBLICIDAD

El aumento del inventario de viviendas también está ayudando a que el poder de negociación regrese a manos de los compradores, según el reporte.

Vea también: