Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda este año (y por qué)

Video Reto Economía: Te contamos si es buen momento para invertir en bienes raíces en EEUU

Los precios de la vivienda están dando señales de un notable enfriamiento en el mercado inmobiliario. En 33 de las 50 mayores metrópolis ha caído, indica un reporte de julio de Realtor.com, un sitio web que enlista propiedades en venta y renta.

Los mayores descensos en los precios medios de venta en 2025 se concentran en el sur y el oeste del país, donde se encuentran las 19 de las 50 mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos.

"Después de años de intensa competencia, está empezando a sentirse más equilibrado (el sector inmobiliario) especialmente en el sur y el oeste", dice en el reporte Gary Ashton, fundador de The Ashton Real Estate Group.

"Todavía no es un mercado de compradores, pero vamos en esa dirección", agrega.

Te enlistamos las 5 ciudades donde el precio de las casas bajó en este 2025.

1. Austin, Texas

De acuerdo con el reporte, las casas en Austin, Texas tienen un precio promedio de venta de $510,950 en el mes de julio.

Esto representa un descenso del 4.9% con respecto a los precios del año anterior en el mismo mes.

Desde 2022, cuando el mercado alcanzó su punto álgido, “Austin experimentó una caída significativa de los precios de la vivienda, del 14.8%”, dice el reporte.

Una casa típica en Austin pasa aproximadamente 66 días en el mercado antes de ser adquirida por un comprador, ocho días más que hace un año, dice Realtor.com.

2. Miami, Florida

En julio de 2025, los precios de las casas en Miami, Florida tuvieron una caída del 4.7% respecto al año anterior.

El precio promedio de venta de las viviendas en Miami es de $509,950 en julio, dice el reporte.

Miami se convirtió en uno de los destinos favoritos de los compradores en la era de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el mercado inmobiliario se ha enfriado en los últimos años.

Desde 2022, cuando los precios alcanzaron el punto máximo, Miami ha experimentado la mayor caída en los precios de la vivienda entre las 50 principales ciudades de EEUU, un 17.8%, dice el reporte.

Una propiedad en venta en Miami permanece en el mercado 88 días antes de ser adquirida, 16 días más que hace un año, y 30 días más que la media nacional.

De acuerdo con Cara Ameer, agente inmobiliario en Florida, "simplemente hay menos compradores activos", y los que hay no tienen prisa por tomar una decisión.

3. Chicago, Illinois

Chicago registró la tercera mayor caída anual del precio de la vivienda del país con un 4.4% en julio de 2025, respecto al año anterior.

El precio promedio de la vivienda es de $377,000, indica el reporte.

"Eso sugiere que todavía hay una demanda sólida bajo la superficie para evitar que los precios sigan cayendo significativamente", dice en el reporte el economista senior de Realtor.com Jake Krimmel.

"Los vendedores probablemente no estén bajo mucha presión", agrega.

4. Los Ángeles, California

¿Los Ángeles? Parece sorprendente, ¿no? La ciudad de Los Ángeles, que siempre ha sido muy cara, ocupa el cuarto lugar de la lista, con una caída de los precios de la vivienda del 4.2% interanual.

Hasta julio de este año el precio promedio de una casa es de $1,148,000, dice el reporte.

Como en el caso de Chicago, esta cifra no lo dice todo. Desde 2022, el precio de la vivienda en la popular metrópoli de la costa Oeste ha subido un 18.4%.

Una vivienda promedio en esta ciudad espera a un comprador algo más de 50 días, ocho días más que hace un año.

"En los casos de Chicago y Los Ángeles, la caída de los precios podría ser más temporal o estar impulsada por determinados segmentos del mercado, tasas hipotecarias o zonas dentro de una metrópoli", afirma Krimmel.

5. Denver, Colorado

Denver vio reducirse su precio promedio de venta de la vivienda en un 4% a partir de julio de 2024.

Esto coloca a una casa promedio en un precio de venta de hasta 600,000 dólares, indica Realtor.com.

De acuerdo con el reporte, un tercio de todas las viviendas listadas en venta en la ‘Mile High City’ ofrecieron reducciones de precios debido a la disminución de la demanda de los compradores.

¿Por qué han bajado los precios de las casas en esas ciudades?

Los economistas y expertos difieren un poco entre los motivos que propiciaron la caída de los precios.

"A medida que los mercados se inclinan más hacia el comprador y los vendedores sienten la presión, los precios de lista tienden a seguir la tendencia a la baja", dice Krimmel.

Mientras que Brad Pauly, agente y propietario de Pauly Presley Realty en Austin, dice que la considerable caída de precios de la ciudad se debe en gran medida a la disminución de la demanda de los compradores.

Además, "las tasas hipotecarias rondan el 7%, los impuestos son altos, las tasas de seguros son elevadas. En resumen: Lo que un comprador pagaría hoy por la cuota mensual de su hipoteca es considerablemente más alto que lo que habría pagado hace un par de años”, explica.

Pero no es solo la reticencia del comprador lo que está arrastrando al mercado inmobiliario, advierte.

"Los vendedores actuales del mercado son los que 'necesitan vender', no los que 'quieren vender'", señala Pauly. "Ellos están más inclinados a bajar los precios de forma agresiva para atraer a un comprador".

Sin embargo, el agente predice que una vez que las tasas de interés hipotecarias se mueven más cerca del 6% la situación podría cambiar.

