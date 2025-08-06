Estos son los 5 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2025, según el sitio de reseñas Niche

Video Reto Economía: Te contamos si es buen momento para invertir en bienes raíces en EEUU

Encontrar el lugar ideal para vivir puede ser complicado.

Muchos factores deben ser considerados dependiendo de cada persona, como las escuelas en la zona, el índice de criminalidad, el costo de vivienda o las oportunidades laborales.

Un nuevo ranking de Niche, una empresa estadounidense con sede en Pittsburgh, Pensilvania, que gestiona un sitio web de reseñas, consideró todos esos elementos y otros más y publicó un reporte con los 25 mejores lugares para vivir en Estados Unidos este 2025.

Para el listado la empresa evaluó datos del Censo de EEUU, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias del gobierno.

Te mostramos el top cinco de esta clasificación que tiene en cuenta la ubicación, las tendencias de la vivienda, las estadísticas de empleo y el acceso a los servicios.

1. Colonial Village, Virginia

Este es un barrio en Arlington, Virginia con una población de 3,036 habitantes que se encuentra en el condado de Arlington.

En Colonial Village hay muchos bares, restaurantes, cafeterías y parques. Muchos jóvenes profesionales viven ahí y los residentes tienden a ser liberales, según la reseña del lugar.

El reporte señala que las escuelas públicas en Colonial Village son altamente calificadas y que la mayoría de los residentes alquilan sus casas, por lo que si no cuentas con el dinero suficiente para adquirir una vivienda, este lugar podría ser una opción.

El costo promedio de las rentas es de $2,187, según Niche.

2. Atlantic Station, Georgia

Este vecindario en Atlanta, Georgia cuenta con una población de 3,351 habitantes y se encuentra en el condado de Fulton.

“Vivir en Atlantic Station ofrece a los residentes una densa sensación urbana”, dice el reporte.

Aquí la mayoría de los residentes son dueños de sus casas que cuestan en promedio $391,192.

“Si te gusta el aire libre, ¡este es tu sitio! Atlantic Station tiene diferentes tiendas, restaurantes y muchas más actividades. El único inconveniente es que siempre hay obras, pero podemos pasar por alto eso con las cosas increíbles que Atlantic Station tiene para ofrecer”, dice una reseña de un residente en el sitio web de Niche.

3. Chesterbrook, Filadelfia

Este suburbio de Filadelfia, con una población de 5,439 habitantes, se encuentra en el Condado de Chester y es uno de los mejores lugares para vivir en Pennsylvania.

“Muchas familias y jubilados viven en Chesterbrook y los residentes tienden a tener opiniones políticas moderadas”, dice el listado.

Las escuelas públicas en Chesterbrook son altamente calificadas.

Además, la zona cuenta con una gran cantidad de restaurantes, cafeterías y parques.

El 82% de la población de la zona se siente muy segura, dice una encuesta de Niche realizada en el suburbio.

“La zona está limpia y rodeada de exuberante vegetación natural. Hay varios parques y senderos para bicicletas y peatones. Es un lugar familiar y tranquilo”, dice un residente de Chesterbrook en donde el promedio de renta es de $2,618.

4. Harbour Island, Florida

Ubicado en Tampa, Florida, con una población de 4,423, Harbour Island fue enlistado como uno de los mejores lugares para vivir en ese estado.

La mayoría de los residentes alquilan sus casas y la renta promedio es de $2,576, según Niche.

No hay gran diversidad racial en la zona, ya que el 73% de sus residentes son blancos, el 14% hispanos y el 7% asiáticos, indica el reporte.

“Es una hermosa comunidad planificada con fácil y cómodo acceso a la salud, artes, entretenimiento, restaurantes, etc. Las escuelas son también una gran ventaja para las familias con niños en edad escolar”, dice la reseña de una residente.

5. City Center, California

Este pequeño barrio en Santa Monica, California tiene una población de 4,332 habitantes.

Se encuentra en el condado de Los Angeles y es uno de los mejores lugares para vivir en California, de acuerdo con Niche.

Según el listado, muchos jóvenes profesionales y jubilados viven en City Center y los residentes tienden a tener opiniones políticas moderadas.

El costo promedio de una casa en City Center es de $1,851,600, por lo que la mayoría de sus habitantes renta.

El lugar ha sido catalogado en diferentes rankings como el mejor lugar para tener una familia, aunque varias reseñas en el sitio web de Niche difieren con esto.



