Análisis financiero indica que se necesita un ingreso anual de 6 cifras para comprar una casa en 22 estados del país

Esto es lo que necesitas ganar para poder comprar una vivienda promedio en EEUU

El sueño de poder comprar un hogar propio dio un paso atrás en enero de 2020 cuando por primera vez fue necesario en seis estados, y en el Distrito de Columbia, contar con un ingreso anual de seis cifras para poder adquirir una vivienda típica de precio promedio.

Hoy ese número de estados ha aumentado hasta 22, según indica un nuevo análisis de la compañía de asesoría financiera en línea Bankrate.com, por lo que la poca asequibilidad se convierte en el mayor obstáculo para quienes sueñan comprar una vivienda en Estados Unidos.

Efecto de la oferta y la demanda

El alza del aumento del precio de las viviendas se debe a la falta de inventario.

Según el analista de precios de vivienda de Bankrate.com Jeff Ostrowski, la oferta se ha visto limitada por una serie de factores que incluye la escasa construcción de viviendas nuevas y el llamado efecto de bloqueo.

El “efecto de bloqueo” es la renuencia de los actuales propietarios de viviendas a mudarse a una vivienda nueva, ya que requeriría asumir una hipoteca más alta en las actuales condiciones de mercado.

Aparte de la caída del inventario "las viviendas se han vuelto menos asequibles porque la apreciación de los precios ha superado el crecimiento de los salarios", asegura Ostrowski.

Qué es una vivienda asequible

El análisis de Bankrate.com definió la asequibilidad estrictamente tomando en cuenta la posibilidad de hacer los pagos de la hipoteca, incluyendo el capital, los intereses, impuestos a la propiedad y seguro, pero dejó fuera otros factores que afectan la capacidad financiera de los comparadores para hacer frente a sus obligaciones como los gastos de cierre y costos de mantenimiento.

El análisis asumió que los compradores hacen un pago inicial del 20% y obtienen una hipoteca de tasa fija a 30 años con una tasa de interés promedio. También asumió que los pagos de los hipoteca no excedan el 28% del ingreso bruto anual.

Basados en esas suposiciones, el análisis de Bankrate dice que para poder acceder a una vivienda propia los compradores “tienen que ganar $110,871 dólares al año para poder pagar una casa de precio promedio”. Este cálculo está basado en un precio promedio de $402,343 en EEUU según la compañía de bienes raíces y servicios hipotecarios Redfin.

“Eso representa casi un aumento del 50% desde enero de 2020, cuando los posibles compradores de vivienda solo necesitaban un ingreso anual de $76,191 para pagar una casa típica”, explica Bankrate, mientras que los salarios solo han crecido un 23% entre el cuarto trimestre de 2019 y noviembre de 2023, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Cuáles son los estados donde se necesita tener un mayor ingreso para comprar una vivienda

Los habitantes de la costa oeste y el noreste de EEUU son quienes necesitan de ingresos más altos para poder comprar una casa típica.

La lista está encabezada por California donde hace falta un ingreso de $197,051; Hawaii con $185,829, Distrito de Columbia con $167,871, Massachusetts con $162,471, Washington con $156,814, Arizona con $110,271, Colorado con $152,229, Connecticut con $119,614, Florida con $114,771, Idaho con $114,386, Maine con $102,557, Maryland con $108,257, Montana con $131,357, Nevada con $111,557, New Hampshire con $130,329, Nueva Jersey con $152,186 dólares, Nueva York con $148.286 dólares, Oregón con $129,129, Rhode Island con $132.343 dólares, Texas con $100,629, Utah con $133,886, Vermont ($114,471 y Virginia con $106,971.

Los compradores en el sur y el medio oeste de EEUU requieren de niveles más bajos de ingresos para conseguir una vivienda de precio medio con Mississippi a la cabeza donde se necesita un sueldo anual promedio de $63,043, seguido por Ohio con $64,071, Arkansas con $64,714, Indiana con $65,143 y Kentucky con $65,186.

Bendición disfrazada

Según la economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, “poseer una vivienda no tiene por qué ser necesariamente el objetivo principal”.

Ser dueño de una casa “puede ser una forma de asegurar sus finanzas y construir su futuro, pero no es la única", explica Fairweather, añadiendo que “a corto plazo, sea más consciente de sus planes de ahorro para alcanzar sus objetivos financieros. Uno de los beneficios del alquiler es que permite una mayor flexibilidad. Eso significa que le resultará más fácil aceptar un nuevo trabajo en una nueva ciudad o encaminarse por un mejor camino financiero si no se limita”.

La actual dificultad para adquirir una vivienda “podría ser una bendición disfrazada porque da más flexibilidad para enrumbarte por el camino que te permita más fácilmente ser propietario de una vivienda”, explicó la economista.