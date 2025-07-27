De ahorrar cada mes a remodelar una casa para rentarla: así esta educadora latina hizo crecer su patrimonio

Tener un techo propio era hace unos dos años una de las tres metas principales de Maribel Francisco, experta en negocios con una plataforma de educación financiera para inmigrantes en Estados Unidos. Como los precios altos le complicaban comprar en California, donde reside, tomó un camino inusual.

La educadora de 32 años adquirió una pequeña vivienda en ruinas en una zona remota de Missouri. En el video que abre esta nota mostramos cómo lucía la casa en septiembre de 2022: paredes destruidas, el piso lleno de escombros y sin cocina ni baño. A pesar de esas condiciones, Maribel confió en que esta casita de apenas casi $10,000 le llevaría a cumplir su sueño y a generar ingresos pasivos que le ayudaran, de paso, a elevar su patrimonio.

"Cuando yo era chiquita, más o menos tres o cuatro años, a mi padre lo deportaron. Yo en ese tiempo vivía con mi madre y la renta también subió y mi madre y yo quedamos viviendo en la calle", narró Maribel en una entrevista con Univision Noticias.

"Fue por un tiempo que vivimos en un carro, con mi madre rezando, pidiendo que no le pidiera comida, puesto que no tenía nada que darme de comer. Ahora esta casa para mí es un testimonio a mi madre de que todos sus sacrificios no fueron en vano. Para mí era muy importante tener un techo que yo pudiese llamar mío, solo mío", agregó.

Ya lo tiene. Usando más ahorros por su trabajo y dinero de un préstamo personal —Maribel estima que la renovación ha conllevado unos $110,000 adicionales— convirtió la casa en una propiedad prácticamente nueva. El video de arriba también muestra el cambio de 180 grados.

En el camino, sin embargo, hubo algunos tropiezos. Por eso le pedimos a Maribel que nos contara qué pasó desde septiembre de 2022, cuando conversamos con ella por primera vez, hasta el momento en que pudo recorrer su vivienda remodelada. Su historia y cómo superó algunos obstáculos puede ser útil para quien también desee aumentar su patrimonio en Estados Unidos y no sepa por dónde comenzar.

El inicio: apoyado por el poder de una cuenta con un rendimiento alto

"Primero usa el método 'págate a ti primero', que es un método que dice que en cuanto tu cheque llega a tu cuenta de banco, tú inmediatamente pones un poco de dinero en tus ahorros", recomendó Maribel, graduada en negocios internacionales y gestora de la plataforma de educación financiera enfocada en inmigrantes OurWealthMatters.

Coloca la cantidad que puedas, el objetivo principal es que la mera acción de ahorrar se algo "no negociable" para ti. "Eso es lo que yo hacía. Tenía una transferencia automática cada vez que me pagaban o cada dos semanas. Automáticamente mandaba el dinero de mi cuenta de cheque a mi cuenta de ahorro de alto rendimiento", explicó en referencia a este tipo de cuenta de ahorro que ganó popularidad hace unos años en medio de las tasas altas de interés.

Las tasas de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, o high yield savings account (HYSA) en inglés, oscilan actualmente en torno al 4%, de acuerdo con datos recopilados por el medio especializado Bankrate. Este porcentaje es bastante más alto que los que ofrecen habitualmente las cuentas de ahorro tradicionales. A fines de julio, por ejemplo, las tasas de interés de las cuentas de ahorro eran de 0.38% en Estados Unidos, según datos de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Maribel recordó que algunas de estas cuentas pueden ser abiertas con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN, con el que personas sin un número de Seguro Social pueden presentar sus declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS). En el video de abajo lo explicamos al detalle.

Video Qué es el ITIN y por qué un acuerdo entre ICE y el IRS pone en riesgo a inmigrantes que lo usan



"Hay que empezar con la suma en total que quieres ahorrar y dividirla por el tiempo que quieres ahorrar esa suma", aconsejó Maribel. "Digamos que quieres ahorrar $10,000 en un año. Entonces vas a dividir esos $10,000 por 12 meses o, si te pagan por quincena, vas a dividir esos $10,000 en 24 'pagos' y ese monto que tengas va a ser la cantidad que vas a transferir de tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros".

En el caso de Maribel, ella utilizó los $10,000 que ahorró en una cuenta de alto rendimiento para comprar su casa, que costó poco por el lugar en el que está ubicada y las condiciones en las que se encontraba cuando fue vendida. Otras personas pueden usar este método que ella desglosó para juntar el dinero para el pago inicial de una propiedad u otra compra importante para la cual sea necesario ahorrar poco a poco.

El camino: qué hizo para sortear precios más altos de los materiales para las mejoras

Estos fueron algunos de los factores que Maribel tomó en cuenta. Como ella reside en California y su plan era comprar en un estado con propiedades a precios más asequibles, al momento de evaluar propiedades buscó la ayuda de un conocido de confianza y con experiencia en bienes raíces en Missouri, donde finalmente compró su casa.

"Antes de que compres la casa, tienes que asegurarte de hacer un walkthrough, o sea, recorrer la casa. Y si tú no puedes, entonces alguien que te esté ayudando, puede ser el realtor (agente o corredor de bienes raíces) quien haga una caminata por la casa y te enseñe con video", explicó.

"Si lo estás haciendo como una inversión, es bueno elegir a un realtor que también tiene inversiones, puesto que ellos entienden lo que tú estás tratando de hacer" y te pueden "guiar", agregó.

La propiedad de Maribel necesitó una renovación significativa y ella también optó por un contratista conocido y de su confianza. Él se encargó a su vez de contratar a trabajadores de la construcción locales que hicieron las obras en la casa. También le enviaba videos con la evolución de las mejoras y si, en medio de ellas, se topaba con situaciones inesperadas, como moho incrustado en las paredes. "En resumen, tuvimos que subir el techo, poner nuevo techo, poner nuevas paredes. La cocina la movimos de atrás para enfrente, así que tuvimos que mover este electricidad y cerrar un un tubo de gas. Poner un baño. Tuvimos que rehacer todo el layout de la casa".

Para costear las reformas sin tener que esperar a tener el dinero en efectivo, Maribel decidió tomar un préstamo personal por $50,000. "Como los precios de los materiales y los contratistas suben a través del tiempo y yo no quería que la construcción parara (...) tomé el préstamo personal para poder continuar la construcción sin tener pausas".

El proyecto requirió más tiempo del que ella se había pautado. Y, en el trayecto, Maribel perdió su trabajo. Pero las mejoras ya terminaron y la propiedad fue incluso arrendada, lo que le permitirá pagar lo que le resta por pagar del préstamo personal.

"Me siento muy feliz. Si vemos los videos del antes y después, se ve la diferencia. A leguas se nota". "El alquiler lo puse a $900 y quiero que sepas que esta es una casita de 774 pies cuadrados en medio de un pueblito en medio de dos ciudades (...) Es mucho más barato que aquí en California. Pero dije algo es algo. Y $900 son $900 y eso me va a ayudar. Con esto empezamos en los ingresos pasivos que también voy a juntar con mis ingresos pasivos del dinero que tengo invertido en la bolsa de valores. Así que poco a poquito, todo se va juntando".

