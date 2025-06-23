Cambiar Ciudad
Las ventas de casas en Estados Unidos caen a su nivel más bajo en 16 años

El mercado sigue afectado por precios récord y tasas hipotecarias elevadas Las ventas de viviendas cayeron 0,7%, respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación Nacional de Realtors.

Las ventas de viviendas en Estados Unidos acaban de marcar su mayo más lento desde 2009, según datos publicados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

En mayo, las ventas de viviendas existentes cayeron un 0,7% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,03 millones de unidades.

Si bien hubo un leve repunte mensual del 0,8% respecto a abril, este incremento se produce después de haber registrado el abril más lento en 16 años.

El principal obstáculo sigue siendo la asequibilidad.

De acuerdo con la NAR, el precio medio nacional de las viviendas subió un 1,3% interanual en mayo, alcanzando los 427.800 dólares para casas unifamiliares y 371.300 dólares para condominios.

Desde mayo de 2019, los precios de las viviendas han aumentado un 52%, mientras que los ingresos solo han crecido un 30%.

Según el economista jefe de la NAR, lo anterior ha duplicado el pago mensual típico de una hipoteca, que pasó de unos 1,000 dólares antes de la pandemia a más de 2,000 dólares en la actualidad.

La venta de casas en EEUU sigue contenida

Según datos de la plataforma inmobiliaria Realtor, el número de viviendas disponibles aumentó más de un 20% respecto al año pasado, con incrementos especialmente marcados en el oeste y sur del país.

Al cierre de mayo, había 1,54 millones de viviendas sin vender, lo que representa un aumento del 6,2% respecto a abril y del 20,3% interanual.

Sin embargo, de acuerdo con NPR esta cifra sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, cuando el inventario rondaba los 2 millones de unidades.

Este aumento en la oferta ha comenzado a inclinar el mercado a favor de los compradores en algunas regiones. Estimaciones de la agencia inmobiliaria Redfin indican que, actualmente, hay un 34% más de vendedores que compradores en el mercado estadounidense.

En el segmento de condominios, la empresa señala que la situación es aún más pronunciada, con un 83% más de vendedores que compradores y una caída del 10% en las ventas de este tipo de propiedades respecto al año anterior.

Tasas

hipotecarias y precios altos frenan la compra de viviendas en EEUU

El encarecimiento del crédito hipotecario sigue siendo el principal factor que limita la actividad del mercado. El comprador hipotecario Freddie MacFreddie dijo a ABC News que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años se ha mantenido cerca de máximos recientes, rondando el 6,8%, lo que representa un fuerte aumento respecto a los niveles previos a la pandemia.

Como resultado, los pagos mensuales para nuevos compradores se han duplicado, y se estima que ahora se necesita un ingreso anual de casi 92.000 dólares para poder adquirir una vivienda típica con un 20% de entrada, casi un 87% más que en 2019, según Realtor.com.

El crecimiento de los precios, aunque más lento que durante la pandemia, sigue superando el avance de los salarios. Mayo marcó el vigésimo tercer mes consecutivo de incrementos interanuales en el precio medio de venta, aunque el crecimiento del 1,3% es el más bajo desde junio de 2023, según ABC News y la NAR.

Esta combinación de altos precios y tasas elevadas ha dejado fuera del mercado a muchos potenciales compradores, que además enfrentan incertidumbre laboral y volatilidad en los mercados financieros.

¿Cómo se perfila el segundo semestre para la venta de casas?

De cara al futuro, la esperanza de una recuperación en las ventas depende en gran medida de la evolución de las tasas de interés. La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de referencia en su última reunión, aunque insinuó posibles recortes antes de fin de año.

Según Yun, si las tasas hipotecarias bajan en la segunda mitad de 2025, podríamos ver un repunte en las ventas gracias a un entorno de ingresos sólidos, mayor inventario y un mercado laboral robusto.

