Noticias

Red clandestina en Minneapolis desafía a ICE y protege a inmigrantes

Para muchos, no se trata de confrontar, sino de algo más básico: alertar, acompañar y defender el derecho de las personas a vivir sin terror

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Estudiantes de UCLA protestan contra redadas de ICE y deportaciones masivas en California

En Minneapolis, las últimas semanas tienen una banda sonora clara: s ilbatos agudos, bocinazos constantes y gritos de advertencia que recorren las calles desafiando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

No es una protesta tradicional, sino una red clandestina y descentralizada que sigue, documenta y alerta sobre los movimientos de los agentes de inmigración en plena Operación Metro Surge, impulsada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

PUBLICIDAD

¿Quién forma la red clandestina contra ICE en Minneapolis?

Esta red está formada por docentes, científicos, padres de familia, dueños de pequeños negocios y trabajadores del sector servicios; muchos permanecen en el anonimato. Su objetivo es simple pero arriesgado: proteger a comunidades inmigrantes que viven con miedo, advertir sobre la presencia del ICE y grabar lo que ocurre en las calles para hacerlo visible al mundo, según información de The Associated Press (AP).

Más sobre Noticias

¿Cuál es el plan de Tom Homan para que agentes de ICE no estén en las calles de Minnesota?
2 mins

¿Cuál es el plan de Tom Homan para que agentes de ICE no estén en las calles de Minnesota?

Estados Unidos
Trump habla con Sheinbaum hoy: Detalles de la llamada entre presidentes de Estados Unidos y México
2 mins

Trump habla con Sheinbaum hoy: Detalles de la llamada entre presidentes de Estados Unidos y México

Estados Unidos
Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana
1 mins

Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana

Estados Unidos
Tom Homan señala que "ciudades santuario son refugios de criminales" y se lanza contra inmigrantes
2 mins

Tom Homan señala que "ciudades santuario son refugios de criminales" y se lanza contra inmigrantes

Estados Unidos
Tiroteo en Santa Ana, California: Muere hispano de 19 años por disparo de policía
1 mins

Tiroteo en Santa Ana, California: Muere hispano de 19 años por disparo de policía

Estados Unidos
Tom Homan revela detalles de su plan para operativos contra inmigrantes en Minnesota
4 mins

Tom Homan revela detalles de su plan para operativos contra inmigrantes en Minnesota

Estados Unidos
¿Habrá un ciclón bomba? Así estará el clima con una tormenta invernal mañana viernes en Estados Unidos
2 mins

¿Habrá un ciclón bomba? Así estará el clima con una tormenta invernal mañana viernes en Estados Unidos

Estados Unidos
Auto se estrella contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, Nueva York
1 mins

Auto se estrella contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, Nueva York

Estados Unidos
Los abogados de la familia de Alex Pretti son los mismos que lograron la condena en el caso George Floyd
1 mins

Los abogados de la familia de Alex Pretti son los mismos que lograron la condena en el caso George Floyd

Estados Unidos
Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU
2 mins

Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU

Estados Unidos

La tensión escaló a inicios de enero de 2026, cuando el ICE anunció “la mayor redada migratoria jamás realizada”. Desde entonces, agentes enmascarados y armados, a bordo de camionetas sin identificación, se volvieron una imagen habitual en barrios con alta población inmigrante.

Más de 3,400 personas han sido arrestadas y miles de agentes federales participan en los operativos. Aunque las autoridades afirman que buscan criminales, en la práctica se han reportado detenciones al azar, uso de gas lacrimógeno cerca de escuelas y arrestos de niños junto a sus padres.

El impacto social ha sido inmediato: pacientes que dejan de acudir a consultas médicas, niños que no van a la escuela y negocios que cierran o reducen horarios. Frente a esto, la resistencia se organizó rápido.

Voluntarios se organizan para rastrear y documentar redadas del ICE

Surgieron redes de respuesta rápida que usan aplicaciones encriptadas como Signal para rastrear convoyes, registrar matrículas y alertar a los vecinos. En ocasiones, estas acciones derivan en caravanas de manifestantes que siguen a los agentes con bocinas y silbatos.

PUBLICIDAD

Figuras como Andrew Fahlstrom, de Defend the 612, advierten que el problema va más allá de cambios de mando dentro de las agencias. Mientras tanto, activistas como “Sunshine”, una trabajadora de la salud que patrulla vecindarios en su auto, representan el rostro cotidiano de esta resistencia silenciosa, calculada y persistente.

Minneapolis, con su tradición progresista, vive hoy una batalla urbana entre el miedo y la organización comunitaria. Para muchos, no se trata de confrontar, sino de algo más básico: alertar, acompañar y defender el derecho de las personas a vivir sin terror.

JICM

Relacionados:
NoticiasControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Operativos de ICEArrestosEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX