Hollywood Los momentos más polémicos de los Oscar en los últimos años: bofetadas, caídas y protestas La ceremonia de los premios Oscar ha sido no solo el evento del cine mundial más importante, sino también un escenario de controversias que a veces se tornan políticas y un reflejo de la sociedad.

Video Los looks más comentados de los Premios Oscar 2026: Nicole Kidman, Emma Stone y más

La ceremonia de los premios Oscar ha sido históricamente un escaparate del cine mundial, pero también un escenario de controversias que han marcado la conversación pública, que a veces se torna política, y un reflejo de la sociedad.

En los últimos años, varias situaciones inesperadas, desde protestas políticas hasta errores históricos, han convertido la gala en tendencia global, traspasando la cuarta pared.

PUBLICIDAD

La bofetada de Will Smith contra Chris Rock

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en la ceremonia de 2022, cuando el actor Will Smith, quien estaba nominado a Mejor Actor, subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett.

Will Smith golpea al presentador Chris Rock en el escenario durante la noche de los Óscar Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

La agresión fue transmitida en vivo, ante los ojos de millones de espectadores, y generó un debate mundial sobre los límites del humor y la violencia; incluso se llegó a plantear retirarle el galardón al “Príncipe del Rap”, pero en cambio fue vetado del show.

El incidente no solo marcó esa edición de los Oscar, sino que tuvo consecuencias posteriores: Academy of Motion Picture Arts and Sciences sancionó a Smith con una prohibición de asistir a la ceremonia durante diez años. Paradójicamente, minutos después del altercado, el actor recibió la estatuilla por su trabajo en “King Richard”.

El error a la luz

de la luna

Otro episodio inolvidable ocurrió en 2017 durante el anuncio de la categoría a Mejor Película. Los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron erróneamente como ganadora a “La La Land”, cuando en realidad el premio correspondía a “Moonlight”.

El error se debió a que los presentadores recibieron un sobre equivocado, lo que provocó uno de los momentos más incómodos en la historia de la ceremonia. Mientras el equipo de “La La Land” pronunciaba sus discursos, los productores tuvieron que interrumpir para aclarar que “Moonlight” era la verdadera ganadora.

El productor de "La La Land" presente cuando se anunció que "Moonlight" era la mejor película en los Oscars. Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Caídas en la gala

Las caídas en la alfombra roja y en el escenario también han dado mucho de qué hablar. Uno de los episodios más comentados fue el tropiezo de Jennifer Lawrence en 2013, cuando subía las escaleras para recibir su premio como Mejor Actriz por “Silver Linings Playbook”.

PUBLICIDAD

Vestida con un voluminoso vestido blanco de Christian Dior, la actriz perdió el equilibrio frente a millones de espectadores, pero lejos de incomodarse, Lawrence reaccionó con humor, lo que terminó convirtiendo el momento en uno de los más recordados de la gala.

Actriz Jennifer Lawrence cae cuando recogía su estatuilla por Mejor Actriz en "Silver Linings Playbook". Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

En la gala del 2019, tras ganar el Oscar a Mejor Actor por "Bohemian Rhapsody", Malek se cayó del escenario y tuvo que ser atendido por paramédicos.

Protestas y política

Contra Trump

La ceremonia también ha sido un espacio para posicionamientos políticos. Durante el primer periodo de la presidencia de Donald Trump, varios artistas utilizaron el escenario para expresar críticas a sus políticas migratorias y sociales.

Figuras como Meryl Streep protagonizaron discursos que generaron fuerte debate en Estados Unidos. En una intervención ampliamente difundida, la actriz cuestionó el tono del entonces presidente electo y defendió el papel de la diversidad en Hollywood.

Para la ceremonia de 2025, con el reciente regreso de Donald Trump para su segundo mandato, los actores prefirieron un bajo perfil sin hacer referencias directas contra el republicano, que apenas llevaba dos meses en el poder.

Este año, fue el presentador Jimmy Kimmel quien hizo alusiones al presidente principalmente para protestar en contra de la censura, o sobre el documental de la primera dama Melania Trump, que no recibió ninguna nominación.

Por la inclusión

Otra controversia reciente surgió con el movimiento #OscarsSoWhite, que denunció la falta de diversidad racial entre los nominados, lo que obligó a la academia a revisar sus procesos de votación y ampliar la inclusión dentro de la industria.

PUBLICIDAD

A raíz de esa presión, la academia impulsó cambios en su membresía y en los criterios de elegibilidad para algunas categorías, buscando reflejar una mayor diversidad dentro del cine global.

Time’s Out contra el acoso

Las protestas contra el acoso sexual en Hollywood también tuvieron un momento central en la ceremonia de los Premios Óscar tras el estallido del movimiento Time's Up, surgido a raíz de las denuncias contra el productor Harvey Weinstein. Durante la gala de 2018, numerosas actrices, actores y profesionales de la industria asistieron vestidos de negro como símbolo de protesta y solidaridad con las víctimas de abuso en el entretenimiento.

Harvey Weinstein llega a los Oscars in Los Angeles en la ceremonia de 2014. Imagen Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Desde hace años, la ceremonia de los Óscar se ha convertido en mucho más que una premiación cinematográfica. Entre errores históricos, activismo político y momentos inesperados, la gala continúa siendo uno de los eventos más observados y debatidos del entretenimiento mundial.