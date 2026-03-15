Departamento de Seguridad Nacional Aerolíneas presionan para que el DHS tenga presupuesto y pague a sus funcionarios en los aeropuertos Desde el actual cierre del gobierno, más de 300 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han renunciado y ya hay largas filas de seguridad en las terminales aéreas

Video Crisis Aeropuertos: Renuncian más de 300 agentes de la TSA por falta de pagos durante el cierre del gobierno

Los directores ejecutivos de varias de las principales aerolíneas de Estados Unidos pidieron al Congreso restablecer la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y garantizar el pago de los trabajadores federales en los aeropuertos, durante el actual cierre parcial del gobierno.

La solicitud fue firmada por los líderes de American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y JetBlue, junto con empresas de carga como UPS, FedEx y Atlas Air.

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En la carta abierta publicada el domingo 15 de marzo de 2026, los directores advirtieron que el sector aéreo vuelve a quedar atrapado en disputas políticas y pidieron a los legisladores alcanzar un acuerdo bipartidista para pagar a empleados clave como lo son los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ya que son los responsables de la seguridad en los aeropuertos.

Debido a esta falta de fondos, algunos trabajadores federales vinculados a los aeropuertos han seguido trabajando, pero sin recibir su salario temporalmente mientras dure el cierre.

Sin embargo, las aerolíneas temen que si continúa la falta de pagos a los agentes de la TSA podrían comenzar a faltar o renunciar, lo que podría provocar largas filas de seguridad y retrasos en los aeropuertos.

Por ello, los directivos pidieron aprobar varias iniciativas legislativas para resolver los estragos que está dejando la falta de financiación del DHS en los aeropuertos, entre ellas la Ley de Solvencia de Financiamiento de la Aviación y la Ley de Estabilidad de Financiamiento de la Aviación, que garantizarían el pago de los agentes aéreos aunque el gobierno enfrenta problemas presupuestarios.

Los líderes de las aerolíneas también mencionaron la Ley para Mantener a Estados Unidos Volando, que extendería esas protecciones salariales a los agentes de seguridad aeroportuaria.

En la carta, los ejecutivos subrayaron que muchos trabajadores federales enfrentan dificultades económicas cuando dejan de recibir su salario durante los cierres del gobierno.

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"Es difícil, si no imposible, poner comida en la mesa, echar gasolina al coche y pagar el alquiler cuando no te pagan", decía la solicitud al Congreso de Estados Unidos, que fue difundida en internet y en The Washington Post.

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¿Por qué se quedó sin financiamiento el DHS?

El cierre parcial del gobierno actual afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la TSA, luego de que legisladores demócratas bloquearon la financiación del organismo debido a desacuerdos sobre las tácticas federales de control migratorio, especialmente después de los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good ocurridos en Minneapolis a principios de este año.

Se trata del tercer cierre en menos de un año que deja a los agentes de la TSA sin sueldo temporalmente, quienes además deben esperar a que el gobierno reabra para recibir sus pagos atrasados por sus funciones principales: revisar pasajeros, equipaje y carga antes de abordar vuelos.

Las aerolíneas que publicaron la carta pública advirtieron que la situación podría afectar la operación de los aeropuertos en un momento de alta demanda, pues el sector prevé 171 millones de pasajeros durante las vacaciones de primavera. Además de que Estados Unidos se prepara para eventos de gran escala como la FIFA World Cup 2026 y las celebraciones del 250 aniversario del país en 2026, por lo que volarán miles de viajeros.

Conforme se prolonga este cierre gubernamental, ya se reportan largas filas de seguridad en varios aeropuertos y el Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio de la interrupción presupuestaria.