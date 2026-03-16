Senado de EE.UU. Exsenadora estadounidense acepta que tuvo un romance con su escolta y enfrenta demanda de la exesposa Kyrsten Sinema reconoció haber mantenido una relación sentimental con Matthew Ammel, integrante de su equipo de seguridad, cuando aún ejercía como legisladora

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La exsenadora estadounidense Kyrsten Sinema reconoció haber mantenido una relación sentimental con Matthew Ammel, integrante de su equipo de seguridad, cuando aún ejercía como legisladora, según documentos presentados ante un tribunal federal en Carolina del Norte.

Sin embargo, la exfuncionaria sostiene que no debe ser responsabilizada por la ruptura del matrimonio del guardaespaldas, a pesar de una demanda presentada por su exesposa, Heather Ammel, quien la acusa de haber interferido en su relación conyugal.

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La demanda busca una compensación económica y fue presentada bajo la figura legal de "alienación de afecto", una normativa que todavía existe en algunos estados de Estados Unidos y que permite demandar a un tercero acusado de provocar la ruptura de un matrimonio.

Heather Ammel asegura que la relación con su esposo, quien se desempeñaba como escolta, era estable hasta que Sinema comenzó a acosarlo pese a saber que estaba casado.

En una declaración firmada apenas el 7 de marzo, la exsenadora admitió que la relación con Matthew Ammel se volvió romántica e íntima a finales de mayo de 2024, y luego físicamente íntima cuando se encontraban juntos en distintos lugares: California, Nueva York, Colorado, Arizona y Washington D. C.

Según la demanda interpuesta contra la exlegisladora, el matrimonio Ammel finalizó en noviembre de 2024 después de la crisis ocasionada por el romance entre Sinema y su guardaespaldas.

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Defensa de Sinema asegura que el guardia ya era un hombre libre

El abogado de Sinema, Steven Epstein, pidió que el caso sea desestimado y negó que la exsenadora haya provocado la ruptura, pues argumentó que el único mensaje que ella envió a Matthew Ammel mientras él se encontraba en Carolina del Norte ocurrió cuando el hombre ya había encontrado otro lugar para vivir, es decir, cuando su matrimonio "ya había terminado".

De acuerdo con el expediente judicial, el escolta se integró al equipo de seguridad de Sinema tras retirarse del Ejército de Estados Unidos en 2022, y en 2024 su esposa descubrió los mensajes románticos que intercambiaban ambos a través de la aplicación Signal.

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Ese mismo año, el hombre dejó de usar su anillo de bodas y, después, fue contratado formalmente para trabajar en el equipo del Senado de Sinema mientras continuaba como su guardaespaldas.

La demanda contra la exsenadora fue presentada inicialmente en septiembre pasado ante un tribunal estatal de Carolina del Norte y trasladada a un tribunal federal en enero.

Carolina del Norte es uno de los pocos estados de Estados Unidos donde una persona puede demandar a un tercero si considera que este provocó la ruptura de su matrimonio, mediante una figura legal conocida como "alienación de afecto", con la que se pueden reclamar daños económicos por la pérdida de la relación conyugal.

Sinema, quien representó a Arizona en el Senado de los Estados Unidos hasta 2025, decidió no buscar la reelección en 2024 tras abandonar el Partido Demócrata y convertirse en independiente. Actualmente trabaja en un bufete de abogados y de cabildeo en Washington, D.C.