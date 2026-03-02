Investigacion La representante republicana Nancy Mace es investigada por usar fondos para el mantenimiento de su casa Mace aspira a la gubernatura de Carolina del Sur y es una de las figuras más cercanas al presidente Donald Trump.

Nancy Mace, la representante republicana por Carolina del Sur, es investigada por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes debido a que presuntamente solicitó que le devolvieran más dinero del que realmente gastó en el mantenimiento de su vivienda en Washington D.C.

La indagatoria se reportó este 2 de marzo, aunque el Comité recibió una remisión de la Oficina de Conducta del Congreso desde el 2 de diciembre del año pasado. Ahora, se necesita recabar mayor información para determinar la responsabilidad de la legisladora.

"La Junta determina que existen razones sustanciales para creer que la representante Mace pudo haber incurrido en prácticas indebidas de reembolso bajo el programa de reembolsos de la Cámara, al solicitar reembolsos que excedían los gastos reembolsables en los que incurrió", se indicó en el informe de la Oficina de Conducta del Congreso (OCC).

De concluir que eso es cierto, se apuntó, Mace "pudo haber violado las reglas de la Cámara, los estándares de conducta y la ley federal".

¿Cuáles son las acusaciones?

El informe señala que Mace solicitó y recibió de forma reiterada "el reembolso máximo permitido" del programa interno de reembolsos administrado por la Cámara de Representantes para cubrir gastos oficiales de los congresistas sobre sus costos de vida en D.C.

En el punto 22, basado en la revisión de facturas, la OCC señala que halló "discrepancias" entre lo solicitado y el total de los gastos asociados.

"La OCC revisó facturas y otros documentos relacionados con los gastos de la propiedad en DC, incluyendo recibos de servicios públicos y montos en depósito en garantía (escrow) para el pago de impuestos sobre la propiedad y el seguro correspondiente al inmueble", indica.

"La OCC identificó discrepancias entre las cantidades solicitadas y recibidas por la representante Mace como reembolso y el total de esas facturas asociadas. En 2023, las solicitudes de reembolso de la representante Mace superaron el total de los gastos de la propiedad en DC en enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre", apuntó.

Según el informe, Mace recibió un excedente de 9 mil 485 dólares con 46 centavos en sus solicitudes de reembolso, que excedieron el total de los gastos de la propiedad en DC.

El cálculo se basa en la suposición de que Mace era responsable del 100% de los costos de la propiedad, pese a que tenía el 28% de participación, pues era copropietaria con su exprometido.

"Debido a que el Representante Mace se negó a entrevistarse con la OCC en esta revisión, la OCC no pudo confirmar el alcance de las obligaciones financieras del Representante Mace con respecto a la Propiedad de DC", dice el informe.

La defensa de Mace señaló que hay afirmaciones y materiales no verificados que "pueden haberse originado o haber sido influenciados por el exprometido del representante Mace".

El Comité afirmó que por ahora no hay alguna responsabilidad explícita y se abstendrá de hacer más declaraciones públicas sobre este asunto hasta que se complete su revisión inicial.

"El Comité señala que el mero hecho de realizar una revisión adicional de una remisión, y cualquier divulgación obligatoria de dicha revisión adicional, no indica en sí mismo que se haya producido ninguna violación ni refleja ningún juicio por parte del Comité", señaló.

Mace aspira a la gubernatura de Carolina del Sur y es una de las figuras más cercanas al presidente Donald Trump. Participó en la primera campaña presidencial que llevó al magnate a la Casa Blanca en 2016.

En 2020 derrotó al congresista demócrata Joe Cunningham al ser elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Carolina del Sur.

