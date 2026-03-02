Donald Trump ¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello? Conoce la explicación oficial del enrojecimiento en el cuello del presidente Donald Trump.

Tras una ola de especulaciones, la oficina médica de la Casa Blanca informó este lunes 2 de marzo de 2026 sobre la mancha roja visible en el cuello del presidente Donald Trump.

En un comunicado, el médico personal del mandatario, Sean Barbabella, informó del caso y las previsiones, aunque no detalló la afección exacta. La marca fue captada por fotógrafos durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca, donde el presidente entregó la Medalla de Honor a veteranos de guerra.

En específico, se indicó que esa mancha se debe a una crema para la piel que Trump está utilizando.

El enrojecimiento atrajo una amplia atención este lunes, cuando los fotoperiodistas captaron imágenes en primer plano del cuello del presidente durante una ceremonia de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca.

¿Qué dijo el médico?

Luego de que se especulara sobre la mancha, Sean Barbarella explicó que la mancha podría verse durante más tiempo.

"El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel, recetado por el médico de la Casa Blanca" Sean Barbabella



"El presidente usará este tratamiento durante una semana y se espera que el enrojecimiento dure algunas semanas", añadió.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas de seguimiento, como cuál es la crema, cuándo comenzó Trump el tratamiento y qué afección se supone que previene.

Las especulaciones

Fotografías ampliadas desde al menos un evento de "familias de ángeles" en la Casa Blanca el 23 de febrero, un día antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, mostraron enrojecimiento visible en el cuello del presidente.

La mancha, situada justo debajo de la oreja derecha y por encima del cuello de la camisa, presentaba un aspecto ligeramente escamoso, lo que inicialmente desató rumores sobre posibles enfermedades como culebrilla o psoriasis.

El informe médico del presidente correspondiente a su revisión física de abril de 2025 señaló que estaba usando crema de mometasona "según sea necesario" para una afección cutánea no especificada.

Trump, de 79 años, se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo cuando juró en enero pasado. Particularmente debido a su avanzada edad, la salud de Trump es objeto de un estrecho escrutinio.

Barbabella indicó en diciembre que Trump se sometió a estudios de resonancia magnética del corazón y el abdomen en octubre como parte de exámenes preventivos para hombres de su edad, cuyos resultados fueron "perfectamente normales".

Esa revisión médica de octubre en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed determinó que Trump goza en general de una “salud excepcional”, según Barbabella.

