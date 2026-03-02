Donald Trump

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Conoce la explicación oficial del enrojecimiento en el cuello del presidente Donald Trump.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video "Tomó solo una hora": Trump comparte que EEUU aniquiló al liderazgo militar de Irán superando proyecciones

Tras una ola de especulaciones, la oficina médica de la Casa Blanca informó este lunes 2 de marzo de 2026 sobre la mancha roja visible en el cuello del presidente Donald Trump.

En un comunicado, el médico personal del mandatario, Sean Barbabella, informó del caso y las previsiones, aunque no detalló la afección exacta. La marca fue captada por fotógrafos durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca, donde el presidente entregó la Medalla de Honor a veteranos de guerra.

PUBLICIDAD

En específico, se indicó que esa mancha se debe a una crema para la piel que Trump está utilizando.

El enrojecimiento atrajo una amplia atención este lunes, cuando los fotoperiodistas captaron imágenes en primer plano del cuello del presidente durante una ceremonia de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca.

¿Qué dijo el médico?

Más sobre Donald Trump

Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla
2 mins

Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla

Estados Unidos
Comando Sur de EEUU despliega su "caballo de batalla", el HC-130J Combat King II, en Puerto Rico
2 mins

Comando Sur de EEUU despliega su "caballo de batalla", el HC-130J Combat King II, en Puerto Rico

Estados Unidos
Trump invita a equipo de hockey varonil al Estado de la Unión 2026, mientras equipo femenil rechaza la invitación
2 mins

Trump invita a equipo de hockey varonil al Estado de la Unión 2026, mientras equipo femenil rechaza la invitación

Estados Unidos
Trump desmiente divisiones en su mando militar y lanza advertencia a Irán: "Si hay guerra, será una victoria fácil"
1 mins

Trump desmiente divisiones en su mando militar y lanza advertencia a Irán: "Si hay guerra, será una victoria fácil"

Estados Unidos
China insta a EEUU a cancelar aranceles unilaterales tras fallo de la Corte Suprema
2 mins

China insta a EEUU a cancelar aranceles unilaterales tras fallo de la Corte Suprema

Estados Unidos
Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump
5 mins

Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump

Estados Unidos
Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac
2 mins

Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac

Estados Unidos
Trump anuncia su apoyo para la campaña de reelección de Dan Patrick como vicegobernador de Texas
1 mins

Trump anuncia su apoyo para la campaña de reelección de Dan Patrick como vicegobernador de Texas

Estados Unidos
State of the Union 2026: ¿A qué hora es el 'Estado de la Unión' y dónde ver el mensaje de Trump?
3 mins

State of the Union 2026: ¿A qué hora es el 'Estado de la Unión' y dónde ver el mensaje de Trump?

Estados Unidos
El viernes negro de Donald Trump
2 mins

El viernes negro de Donald Trump

Estados Unidos

Luego de que se especulara sobre la mancha, Sean Barbarella explicó que la mancha podría verse durante más tiempo.

"El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel, recetado por el médico de la Casa Blanca"
Sean Barbabella


"El presidente usará este tratamiento durante una semana y se espera que el enrojecimiento dure algunas semanas", añadió.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas de seguimiento, como cuál es la crema, cuándo comenzó Trump el tratamiento y qué afección se supone que previene.

Las especulaciones

Fotografías ampliadas desde al menos un evento de "familias de ángeles" en la Casa Blanca el 23 de febrero, un día antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, mostraron enrojecimiento visible en el cuello del presidente.

Video Conferencia completa: Informe de Donald Trump sobre la “Operación Furia Épica”


La mancha, situada justo debajo de la oreja derecha y por encima del cuello de la camisa, presentaba un aspecto ligeramente escamoso, lo que inicialmente desató rumores sobre posibles enfermedades como culebrilla o psoriasis.

El informe médico del presidente correspondiente a su revisión física de abril de 2025 señaló que estaba usando crema de mometasona "según sea necesario" para una afección cutánea no especificada.

PUBLICIDAD

Trump, de 79 años, se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo cuando juró en enero pasado. Particularmente debido a su avanzada edad, la salud de Trump es objeto de un estrecho escrutinio.

Barbabella indicó en diciembre que Trump se sometió a estudios de resonancia magnética del corazón y el abdomen en octubre como parte de exámenes preventivos para hombres de su edad, cuyos resultados fueron "perfectamente normales".

Esa revisión médica de octubre en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed determinó que Trump goza en general de una “salud excepcional”, según Barbabella.

FTA

Video “Se negaron a abandonar su programa de armas nucleares”: Trump sobre ataque a Irán
Relacionados:
Donald TrumpNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX