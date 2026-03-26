Irán ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista telefónica con Fox News? Donald Trump habló abiertamente de las negociaciones con Irán a casi un mes de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Teherán. Además, también manifestó que le hubiera gustado un tercer mandato que sabe no puede tener y dijo que goza de los niveles más altos de aprobación.

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El presidente Donald Trump habló abiertamente de las tensiones con Irán, a casi un mes del ataque coordinado entre fuerzas de los Estados Unidos e Israel, que derivó en la muerte de los principales líderes de Teherán, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei, hoy sustituido por su hijo Mojtabá Jamenei, nuevo líder supremo de Irán.

En una entrevista telefónica concedida a Fox News, el presidente Donald Trump aseguró haber dado un ultimátum relacionado con instalaciones energéticas, pero también sobre el rumbo de su carrera política una vez que concluya su segundo mandato.

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Estos son los temas clave de los que habló Trump este 26 de marzo

Trump da plazo de 10 días a Irán

El presidente Trump extendió a 10 días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá sus centrales eléctricas, hasta el 6 de abril a las 8:00 de la noche, tiempo de Washington.

Indicó que las conversaciones con Teherán se mantienen firmes y Estados Unidos ha mostrado su disposición a seguir negociando.

“Me dijeron, muy amablemente, a través de mi gente: ¿podríamos tener más tiempo? Y si no hacen lo que tienen que hacer, destruiré sus centrales eléctricas... Así que les di un plazo de 10 días”, expresó, en lo que calificó como una estrategia de presión directa.

El exmandatario también explicó que originalmente le habían pedido un plazo menor de siete días, pero finalmente lo amplió debido a un regalo: “Pidieron siete y les dije que les daría diez porque me dieron barcos. Hablamos de los ocho barcos. El regalo del que hablé el otro día, pero pidieron siete y les di diez. Tienen diez días, y lo agradecieron mucho”.

Trump acusa a Obama de firmar acuerdo nuclear con Irán

Trump también arremetió contra el expresidente Barack Obama, a quien calificó como “un pésimo presidente”. Lo acusó de haber firmado un acuerdo nuclear con Irán que, según él, facilitó el camino para que ese país desarrollara armas nucleares en poco tiempo.

En esa misma línea, aseguró que, de haber conseguido dichas armas, Irán “las habría usado contra Israel y Medio Oriente”, reforzando su crítica a la política exterior de administraciones anteriores.

“Ya hemos ganado la guerra”

El mandatario también aseguró que “ está listo para ganar la guerra”, debido a que ya han logrado destruir a sus fuerzas armadas y “casi por completo” a su fuerza aérea.

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“Ya hemos ganado porque hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, la fuerza aérea, casi la destruimos por completo, casi. Destruimos por completo 154 barcos bastante buenos; de hecho, dije: “¿Por qué no los tomamos en lugar de hundirlos?”, dijo Trump.

“Todos han sido asesinados”

Donald Trump también habló de la sucesión forzada que tuvo que vivir Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, el mismo 28 de febrero, en las primeras horas de que inició la ofensiva estadounidense e israelí.

“Se podría decir que hubo un cambio de régimen porque todos han sido asesinados”, dijo el presidente.

La sucesión

En otro momento de la entrevista, Trump habló sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial, aunque reconoció limitaciones legales. Indicó que “ le gustaría postularse para un tercer mandato, pero hay algunas cosas que no se pueden hacer en la vida y que no está permitido”.

No obstante, Donald Trump aseguró que hoy por hoy es “más popular que nunca”, un dato que contrasta con la encuesta de Reuters e Ipsos, que ubicó al republicano en su nivel más bajo de aprobación en lo que va de su segundo mandato, donde alcanza cifras de aprobación de solo el 36% de los estadounidenses.

Aprobación de Donald Trump Imagen Reuters / Ipsos

En materia de seguridad global, Trump insistió en su postura contra la proliferación nuclear. “No se puede permitir que un loco o una ideología mala tenga un arma nuclear”, afirmó, defendiendo acciones contundentes para evitarlo.

El mandatario mostró confianza en su partido. Aseguró que “el ganador de la próxima elección presidencial será un republicano”, proyectando optimismo sobre el futuro electoral de su fuerza política.

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Finalmente, compartió una información controvertida relacionada con inteligencia. Dijo que la CIA le informó que el ayatolá Mojtabá Jamenei supuestamente sería gay, aunque Trump no emitió una declaración personal al respecto y se limitó a compartir lo que el informe citaba.