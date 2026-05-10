Estos son los nombres de bebé de niña y niño más populares en Estados Unidos
Olivia y Liam encabezaron por séptimo año consecutivo la lista de nombres de bebé más populares en Estados Unidos durante 2025, según datos oficiales de la Administración del Seguro Social
Una de las primeras grandes decisiones que los padres deben tomar sobre la vida de sus hijos es elegir un nombre. Algunos recurren a tradiciones familiares; otros buscan inspiración en libros, el cine o las personas más famosas del momento. Pero, al final, ciertos nombres logran imponerse y convertirse en símbolo de toda una generación.
En 2025, Olivia y Liam volvieron a ocupar ese lugar.
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) reveló esta semana que ambos nombres encabezaron nuevamente la lista de los más registrados en el país, consolidando un dominio de siete años consecutivos. En el marco del Día de las Madres, el anuncio da una muestra cultural de las familias estadounidenses y de cómo evolucionan sus preferencias con el paso del tiempo.
Nombres de niña más populares en EEUU
Olivia mantuvo el liderazgo entre las niñas, seguida por Charlotte y Emma. El movimiento más notable ocurrió precisamente en ese grupo: Charlotte escaló al segundo lugar y desplazó a Emma, que durante seis años se había mantenido firme en esa posición.
En el resto de las posiciones los nombres para niña más comunes en Estados Unidos del año 2025 se encuentran Amelia, Sofía, Mia, Isabella y Evelyn.
Pero, otro cambio llamó la atención, Eliana ingresó por primera vez al “top 10”, dejando fuera a Ava. Además, Klarity encabezó la lista de nombres emergentes, reflejando una tendencia reciente hacia palabras vinculadas con conceptos abstractos y sonidos distintivos.
Lista de los nombres para bebé más populares en EEUU 2025
Niñas:
- Olivia
- Charlotte
- Emma
- Amelia
- Sophia
- Mia
- Isabella
- Evelyn
- Sofia
10 Eliana
Niños:
- Liam
- Noah
- Oliver
- Theodore
- Henry
- James
- Elijah
- Mateo
- William
10 Lucas
Nombres de niño más populares
Entre los niños, Liam volvió a confirmar su popularidad. El nombre, asociado durante la última década con figuras de la cultura pop y personajes de ficción, se mantuvo por encima de Noah y Oliver, mientras Theodore conservó el cuarto lugar.
Henry, James, Elijah, Mateo, William y Lucas completaron la lista de los nombres masculinos más elegidos.
Detrás de cada registro hay historias de padres que buscan nombres fáciles de pronunciar en dos idiomas, homenajes familiares o elecciones inspiradas en artistas y famosos.
La SSA recopila esta información a partir de las solicitudes de números de Seguro Social hechas tras el nacimiento, convirtiendo esos trámites cotidianos en un retrato demográfico nacional.
Niñas:
- Klarity
- Rynlee
- Ailanny
- Naylani
- Madisson
Niños:
- Kasai
- Akari
- Eziah
- Jasai
- Neithan
El reporte también mostró señales de nuevas corrientes culturales. El nombre masculino Kasai fue el que más creció en popularidad, ascendiendo más de mil posiciones en un solo año. Según la agencia, el término tiene asociaciones con la palabra “fuego” en japonés.