nombres modernos Estos son los nombres de bebé de niña y niño más populares en Estados Unidos Olivia y Liam encabezaron por séptimo año consecutivo la lista de nombres de bebé más populares en Estados Unidos durante 2025, según datos oficiales de la Administración del Seguro Social

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Una de las primeras grandes decisiones que los padres deben tomar sobre la vida de sus hijos es elegir un nombre. Algunos recurren a tradiciones familiares; otros buscan inspiración en libros, el cine o las personas más famosas del momento. Pero, al final, ciertos nombres logran imponerse y convertirse en símbolo de toda una generación.

En 2025, Olivia y Liam volvieron a ocupar ese lugar.

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) reveló esta semana que ambos nombres encabezaron nuevamente la lista de los más registrados en el país, consolidando un dominio de siete años consecutivos. En el marco del Día de las Madres, el anuncio da una muestra cultural de las familias estadounidenses y de cómo evolucionan sus preferencias con el paso del tiempo.

Un visitante disfruta de la instalación «Grass Babies, Moon Babies» del artista Ei Arakawa-Nash en el pabellón japonés de la Bienal de Arte de Venecia 2026, en Venecia, Italia, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) Imagen Luca Bruno/AP

Nombres de niña más populares en EEUU

Olivia mantuvo el liderazgo entre las niñas, seguida por Charlotte y Emma. El movimiento más notable ocurrió precisamente en ese grupo: Charlotte escaló al segundo lugar y desplazó a Emma, que durante seis años se había mantenido firme en esa posición.

En el resto de las posiciones los nombres para niña más comunes en Estados Unidos del año 2025 se encuentran Amelia, Sofía, Mia, Isabella y Evelyn.

Pero, otro cambio llamó la atención, Eliana ingresó por primera vez al “top 10”, dejando fuera a Ava. Además, Klarity encabezó la lista de nombres emergentes, reflejando una tendencia reciente hacia palabras vinculadas con conceptos abstractos y sonidos distintivos.

Lista de los nombres para bebé más populares en EEUU 2025

Niñas:

Olivia Charlotte Emma Amelia Sophia Mia Isabella Evelyn Sofia

10 Eliana

Niños:

Liam Noah Oliver Theodore Henry James Elijah Mateo William

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10 Lucas



Nombres de niño más populares

Entre los niños, Liam volvió a confirmar su popularidad. El nombre, asociado durante la última década con figuras de la cultura pop y personajes de ficción, se mantuvo por encima de Noah y Oliver, mientras Theodore conservó el cuarto lugar.

Henry, James, Elijah, Mateo, William y Lucas completaron la lista de los nombres masculinos más elegidos.

Detrás de cada registro hay historias de padres que buscan nombres fáciles de pronunciar en dos idiomas, homenajes familiares o elecciones inspiradas en artistas y famosos.

La SSA recopila esta información a partir de las solicitudes de números de Seguro Social hechas tras el nacimiento, convirtiendo esos trámites cotidianos en un retrato demográfico nacional.

Niñas:

Klarity Rynlee Ailanny Naylani Madisson

Niños:



Kasai Akari Eziah Jasai Neithan