nombres modernos

Estos son los nombres de bebé de niña y niño más populares en Estados Unidos

Olivia y Liam encabezaron por séptimo año consecutivo la lista de nombres de bebé más populares en Estados Unidos durante 2025, según datos oficiales de la Administración del Seguro Social

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Día de las Madres impulsa gasto récord; flores siguen siendo el regalo favorito en el condado Kern

Una de las primeras grandes decisiones que los padres deben tomar sobre la vida de sus hijos es elegir un nombre. Algunos recurren a tradiciones familiares; otros buscan inspiración en libros, el cine o las personas más famosas del momento. Pero, al final, ciertos nombres logran imponerse y convertirse en símbolo de toda una generación.

En 2025, Olivia y Liam volvieron a ocupar ese lugar.

PUBLICIDAD

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) reveló esta semana que ambos nombres encabezaron nuevamente la lista de los más registrados en el país, consolidando un dominio de siete años consecutivos. En el marco del Día de las Madres, el anuncio da una muestra cultural de las familias estadounidenses y de cómo evolucionan sus preferencias con el paso del tiempo.

Un visitante disfruta de la instalación «Grass Babies, Moon Babies» del artista Ei Arakawa-Nash en el pabellón japonés de la Bienal de Arte de Venecia 2026, en Venecia, Italia, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Un visitante disfruta de la instalación «Grass Babies, Moon Babies» del artista Ei Arakawa-Nash en el pabellón japonés de la Bienal de Arte de Venecia 2026, en Venecia, Italia, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Imagen Luca Bruno/AP

Nombres de niña más populares en EEUU

Olivia mantuvo el liderazgo entre las niñas, seguida por Charlotte y Emma. El movimiento más notable ocurrió precisamente en ese grupo: Charlotte escaló al segundo lugar y desplazó a Emma, que durante seis años se había mantenido firme en esa posición.

En el resto de las posiciones los nombres para niña más comunes en Estados Unidos del año 2025 se encuentran Amelia, Sofía, Mia, Isabella y Evelyn.

Más sobre Estados Unidos

Tragedia en la pista: Cámaras captan el impactante momento en que un avión de Frontier atropella a un hombre
2 mins

Tragedia en la pista: Cámaras captan el impactante momento en que un avión de Frontier atropella a un hombre

Estados Unidos
Trump dice que ha leído la propuesta de Irán y no le "gusta nada" además de ser “inaceptable”
4 mins
ÚLTIMA HORA

Trump dice que ha leído la propuesta de Irán y no le "gusta nada" además de ser “inaceptable”

Estados Unidos
Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta
4 mins

Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta

Estados Unidos
Coyote bate récords: Nada 2 millas para llegar a la isla de Alcatraz
3 mins

Coyote bate récords: Nada 2 millas para llegar a la isla de Alcatraz

Estados Unidos
Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon Valley
1 mins

Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon Valley

Estados Unidos
Objetos personales de Marilyn Monroe saldrán a subasta en histórica colección de Hollywood
1 mins

Objetos personales de Marilyn Monroe saldrán a subasta en histórica colección de Hollywood

Estados Unidos
Cómo 2 amigos cruzaron África en un triciclo diseñado “para ir al supermercado”
4 mins

Cómo 2 amigos cruzaron África en un triciclo diseñado “para ir al supermercado”

Estados Unidos
¿Qué son los ‘teen takeover’, el fenómeno viral de TikTok que enciende las sirenas de la policía?
3 mins

¿Qué son los ‘teen takeover’, el fenómeno viral de TikTok que enciende las sirenas de la policía?

Estados Unidos
Cuidado con los consejos de salud en redes sociales: así puedes verificar su fiabilidad
5 mins

Cuidado con los consejos de salud en redes sociales: así puedes verificar su fiabilidad

Estados Unidos
Tribunales y legislaturas reconfiguran mapa político de EEUU antes de elecciones intermedias
5 mins

Tribunales y legislaturas reconfiguran mapa político de EEUU antes de elecciones intermedias

Estados Unidos

Pero, otro cambio llamó la atención, Eliana ingresó por primera vez al “top 10”, dejando fuera a Ava. Además, Klarity encabezó la lista de nombres emergentes, reflejando una tendencia reciente hacia palabras vinculadas con conceptos abstractos y sonidos distintivos.

Lista de los nombres para bebé más populares en EEUU 2025

Niñas:

  1. Olivia
  2. Charlotte
  3. Emma
  4. Amelia
  5. Sophia
  6. Mia
  7. Isabella
  8. Evelyn
  9. Sofia

10 Eliana
Niños:

  1. Liam
  2. Noah
  3. Oliver
  4. Theodore
  5. Henry
  6. James
  7. Elijah
  8. Mateo
  9. William
PUBLICIDAD

10 Lucas

Nombres de niño más populares

Entre los niños, Liam volvió a confirmar su popularidad. El nombre, asociado durante la última década con figuras de la cultura pop y personajes de ficción, se mantuvo por encima de Noah y Oliver, mientras Theodore conservó el cuarto lugar.

Henry, James, Elijah, Mateo, William y Lucas completaron la lista de los nombres masculinos más elegidos.

Detrás de cada registro hay historias de padres que buscan nombres fáciles de pronunciar en dos idiomas, homenajes familiares o elecciones inspiradas en artistas y famosos.

La SSA recopila esta información a partir de las solicitudes de números de Seguro Social hechas tras el nacimiento, convirtiendo esos trámites cotidianos en un retrato demográfico nacional.

Niñas:

  1. Klarity
  2. Rynlee
  3. Ailanny
  4. Naylani
  5. Madisson

Niños:

  1. Kasai
  2. Akari
  3. Eziah
  4. Jasai
  5. Neithan

El reporte también mostró señales de nuevas corrientes culturales. El nombre masculino Kasai fue el que más creció en popularidad, ascendiendo más de mil posiciones en un solo año. Según la agencia, el término tiene asociaciones con la palabra “fuego” en japonés.

Relacionados:
nombres modernosNombres de bebés

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Bodas, S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX