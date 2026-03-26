Presidente Cae aprobación de Donald Trump a su nivel más bajo en medio de la guerra con Irán La más reciente encuesta de la agencia Reuters/Ipsos mostró que el republicano ha alcanzado un nuevo récord de baja popularidad a consecuencia de la guerra y sus efectos en la economía, como el precio de los combustibles.

Video ¿Adiós al caos en aeropuertos? Trump asegura que firmará orden ejecutiva para pagar a empleados de TSA

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha caído en su nivel más bajo de aprobación desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, en medio de uno de los puntos más álgidos de su segunda administración, tras impulsar la operación Furia Épica contra Irán.

La encuesta más reciente de Reuters e Ipsos mostró que el republicano se ha ganado altos niveles de desaprobación ante los efectos de la guerra contra Teherán y el impacto a los precios del combustible.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ejercicio, que consultó a 1,272 adultos estadounidenses, Trump registró una aprobación de solo el 36% de los estadounidenses, una cifra cuatro puntos inferior a la registrada la semana pasada cuando se ubicó en 40%.

En contraste, el 62% de los norteamericanos reprueba la gestión de Donald Trump, es decir, una caída de 4 puntos desde la semana pasada, pero también que se convierte en el punto más alto de su desaprobación desde que regresó al poder.

En enero del año pasado, el neoyorquino contaba con el 41% de desaprobación, lo que mostraba la polarización estadounidense, pero además el beneficio de la duda de algunos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, a 14 meses de su regreso, su impopularidad se profundizó 21 puntos porcentuales.

Aprobación de Donald Trump Imagen Reuters / Ipsos

Economía y la guerra en Medio Oriente

El presidente Donald Trump tiene sus propios talones de Aquiles. Temas como la economía y la ofensiva contra Irán son los grandes temas que han golpeado su popularidad como nunca antes, además de que, según el ejercicio, solo una pequeña parte de los estadounidenses está a favor del ataque a Irán.

La opinión sobre el mandatario se deterioró significativamente, especialmente ante la gestión de la economía y el costo de vida, que ha derivado en el aumento de los precios de la gasolina desde la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Tan solo el 25% de los encuestados aprobó la gestión de Trump en materia de costo de vida, un tema que fue central en su campaña presidencial de 2024.

Video Guerra con Irán: Donald Trump vuelve a enviar un mensaje a la OTAN; esto dijo el presidente de EEUU

Asimismo, solo el 35% de los estadounidenses aprueba los ataques estadounidenses contra Irán, una cifra inferior al 37% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada; mientras que alrededor del 61% desaprobó los ataques, en comparación con el 59% que se alcanzó en el ejercicio anterior.

PUBLICIDAD

Según la última encuesta, una importante mayoría cree que la guerra contra Irán hará al país más inseguro. Así lo dijo alrededor del 46% de los encuestados, frente al 26% que opinó que lo haría más seguro, y el resto consideró que no tendría mayor efecto.