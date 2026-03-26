Protestas Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán? La iniciativa, con más de 3 mil manifestaciones programadas para el sábado 28 de marzo, surge como respuesta a lo que sus organizadores consideran tendencias autoritarias dentro de la actual administración estadounidense.

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El movimiento "No Kings Day" se prepara para una nueva jornada nacional de protestas el sábado 28 de marzo de 2026, con más de 3 mil manifestaciones programadas en todo Estados Unidos y la expectativa de movilizar a millones de personas, en lo que podría convertirse en una de las mayores jornadas de protesta en la historia reciente del país.

Impulsado por organizaciones progresistas, sindicatos y grupos de derechos civiles como Indivisible, el movimiento ha crecido desde 2025 hasta consolidarse como una de las principales expresiones de oposición al gobierno del presidente Donald Trump.

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La iniciativa surge como respuesta a lo que sus organizadores consideran tendencias autoritarias dentro de la actual administración. Bajo el lema de que "en Estados Unidos no hay reyes", el movimiento sostiene que el poder debe residir en la ciudadanía y no en figuras de poder concentrado o élites económicas.

Entre las principales motivaciones de los simpatizantes con la próxima jornada de protestas destacan las preocupaciones por la situación económica en el país, el rechazo a la política exterior —incluyendo la reciente ofensiva contra Irán— y las críticas a las medidas migratorias del gobierno.

Los organizadores también denuncian que se manifestarán contra acciones de la administración Trump como operativos con agentes encubiertos, detenciones sin orden judicial y persecución de comunidades migrantes, lo que, aseguran, ha generado miedo e incertidumbre en distintas ciudades de EE. UU.

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Estas serán las movilizaciones para el 28 de marzo

Las protestas del movimiento "No Kings Day" se llevarán a cabo en los 50 estados del país, con miles de movilizaciones tanto en grandes ciudades como en comunidades rurales y suburbanas.

El movimiento también ha facilitado la participación mediante un mapa en su sitio oficial para ubicar protestas cercanas y sumarse: https://www.nokings.org/

Uno de los puntos centrales será St. Paul, Minnesota, que se ha convertido en un foco clave del movimiento tras los operativos migratorios realizados a inicios de año, en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses, lo que desató protestas, tensiones con autoridades locales y una fuerte reacción pública.

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En Washington D. C., la movilización comenzará a las 10:00 de la mañana, con un recorrido por sitios emblemáticos como el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, para concluir en un mitin previsto entre 1:30 y 4:00 de la tarde.

Convocatorias anteriores lograron reunir a millones de personas: más de 5 millones en junio de 2025 y 7 millones en octubre del mismo año, según sus organizadores. Para esta nueva jornada del 28 de marzo, algunas estimaciones apuntan a que podría convertirse en el mayor día de movilización política a nivel nacional en la historia de Estados Unidos.