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¿Qué canciones suenan en el espacio? La playlist de los astronautas de Artemis II alrededor de la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos compartió la lista de reproducción que escuchan los astronautas de la misión Artemis II a bordo de la nave Orión durante su viaje alrededor de la Luna

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Por:N+ Univision
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Video Artemis II hoy 8 de abril | liberan playlist de la misión y astronautas platican con la Estación Espacial

En N+ Univision te compartimos esta selección musical para que vivas una experiencia similar a la de los astronautas todas las mañanas al despertar, o en cualquier momento del día.

Playlist oficial de la misión Artemis II

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Desde el inicio de Artemis II, la NASA despierta diariamente a los cuatro tripulantes con una canción distinta. Este ritual busca motivarlos y acompañarlos durante sus actividades en el espacio profundo, aportando un momento de energía al comienzo de cada jornada.

La tripulación está conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en esta misión que marca un paso clave en los planes de exploración lunar.

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¿Qué canciones escuchan en el espacio?

La lista, titulada “Artemis II Wake-Up Songs”, está disponible de forma gratuita en Spotify. En ella ya se pueden encontrar varias de las canciones que han acompañado a los astronautas durante los primeros días del viaje.

Entre los temas incluidos destacan “Pink Pony Club” de Chappell Roan y “Sleepyhead” de Young & Sick, piezas que forman parte del repertorio que ha llegado hasta el entorno lunar como parte de esta experiencia.

Música acompaña a Artemis II de la NASA

De acuerdo con la información compartida por la NASA, la playlist continuará actualizándose a lo largo de los 10 días que dura la misión Artemis II. Cada nueva canción corresponde al tema elegido para despertar a la tripulación en días posteriores, lo que permite al público seguir de cerca esta dinámica.

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La playlist que suena en el espacio todos los días forma parte de las acciones de comunicación de la NASA para documentar aspectos de la rutina diaria durante la misión Artemis II.

A través de esta selección musical, se registran los temas utilizados para iniciar las actividades de la tripulación a bordo de la nave Orión. El listado permanece disponible en plataformas digitales y se actualiza conforme avanza la misión, incorporando las canciones asignadas a cada jornada.
JICM

Video ¿La Luna realmente es gris? Lo que Artemis II revela al sobrevolar la cara oculta de este satélite natural
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