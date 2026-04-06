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“Han hecho historia”: Donald Trump habla con astronautas de Artemis II tras el histórico sobrevuelo lunar

Tras romper un récord histórico en el espacio, la tripulación de Artemis II recibió una llamada de Donald Trump, quien los felicitó y los invitó a la Casa Blanca.

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Por:N+ Univision
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Video "Estoy muy orgulloso de ustedes": Donald Trump habla con los astronautas que rompieron récord con Artemis II

El presidente Donald Trump tuvo una conversación con la tripulación de la misión Artemis II luego de su histórico sobrevuelo lunar, en el que los astronautas rompieron el récord de la mayor distancia alcanzada por seres humanos desde la Tierra.

“Hoy han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta realmente orgulloso, increíblemente orgulloso. Tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos últimamente, pero esto es… no hay nada como lo que están haciendo al orbitar alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y romper el récord histórico de la mayor distancia del planeta Tierra”, dijo.

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Durante la conversación, el mandatario destacó el carácter inédito de la experiencia.

“Los seres humanos realmente nunca han visto nada como lo que ustedes están haciendo. Es realmente especial”, declaró.

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Trump también aprovechó para hacer preguntas sobre algunos de los momentos clave de la misión, incluido el periodo en el que la tripulación perdió comunicación con la Tierra mientras se encontraba en la cara oculta de la Luna.

El piloto Victor Glover respondió que, en ese momento, dijo “una pequeña oración”, pero continuó trabajando para registrar observaciones científicas.

“Estábamos ocupados aquí arriba y trabajando muy duro, y debo decir que en realidad fue bastante agradable”, añadió.

Por su parte, el comandante Reid Wiseman calificó la jornada como única y destacó los descubrimientos realizados durante el sobrevuelo.

“Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera en Apolo, y eso fue increíble para nosotros”, señaló.

Wiseman también subrayó que la experiencia refuerza la ambición de futuras misiones espaciales.

“Estamos muy emocionados de ver cómo esta nación y este planeta se convierten en una especie de dos planetas”, dijo en referencia a los planes de exploración hacia Marte.

Invita Donald Trump a los astronautas a la Casa Blanca

Antes de finalizar la llamada, el mandatario reiteró su intención de recibir a los astronautas en la Casa Blanca una vez concluida la misión.

“Les pediré su autógrafo. Realmente no pido autógrafos a menudo, pero ustedes se lo merecen. De verdad son algo excepcional. Todo el mundo está hablando de esto, y espero con ansias tenerlos en la Oficina Oval en la Casa Blanca, y celebraremos sus increíbles logros y pruebas. Esto es grande. Esto es realmente grande. Todo el mundo está hablando de ello", agregó.

Video Artemis II lo logra: Este es el récord que rompe la misión que orbita la Luna y que es un hito para la humanidad
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