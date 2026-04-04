Noticias La vida dentro de Orión en Artemis II: así duermen, comen y viven los astronautas de la NASA en el espacio Lejos de la Tierra, la vida en una nave espacial no es tan distinta de la que se lleva en casa; en N+ Univision te contamos cómo, incluso a miles de kilómetros, los astronautas mantienen hábitos que reflejan su lado más humano.



Video Entrevista espacial: Astronautas revelan cómo van durante el tercer día de la misión Artemis II

Vivir dentro de una nave espacial rumbo a la Luna es una experiencia extraordinaria que combina tecnología, disciplina y rutinas inesperadamente cotidianas; en N+ Univision te contamos cómo, incluso a miles de kilómetros de la Tierra, los astronautas mantienen hábitos que reflejan su lado más humano.

¿Cómo es vivir en una nave espacial?

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Lejos de la Tierra, l a vida en una nave espacial no es tan distinta de la que se lleva en casa. Los astronautas beben batidos, revisan correos electrónicos, toman fotos con el móvil y hasta enfrentan problemas domésticos como un inodoro descompuesto.

Aunque la misión Artemis II rumbo a la Luna es histórica, su día a día está lleno de pequeñas rutinas que resultan sorprendentemente familiares.

Orión es como vivir en dos minivan

Los cuatro tripulantes conviven en un espacio reducido dentro de la nave espacial Orión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés), equivalente a dos minivan, donde cada centímetro cuenta.

Prepararse para el viaje fue, según la especialista de misión Christina Koch, como organizar un campamento: todo debe ser práctico, compartido y cuidadosamente planeado. La convivencia constante refuerza la unión del equipo, pero también exige paciencia y adaptación.

Comida para astronautas

El menú incluye 188 alimentos distintos, desde carne de res a la barbacoa y batidos, hasta cinco tipos de salsa picante. Hay 58 tortillas y 43 tazas de café disponibles, pero no existe refrigerador para conservar alimentos, ni microondas para tener alimentos calientes.

Para calentar la comida utilizan un maletín especial. Además, deben cumplir con dos comidas diarias en horarios estrictos, lo que ayuda a mantener la rutina en un entorno sin día ni noche.

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El reto del baño espacial

Uno de los elementos más importantes -y problemáticos- es el baño. Aunque es la primera vez que una misión de espacio profundo cuenta con uno real, presentó fallas. Koch logró repararlo, ganándose el apodo de “fontanera del espacio”.

El pequeño cubículo, además de ruidoso, ofrece el único momento de privacidad durante la misión Artemis II dentro de la nave Orión de la NASA.

Dormir flotando, como murciélagos

El descanso también es peculiar. Los astronautas duermen en sacos adheridos a las paredes para evitar flotar; por esta razón es que algunos lde los tripulantes lo hacen “ como murciélagos”, suspendidos en el aire.

A pesar de lo extraño que parece, aseguran que es más cómodo de lo que uno imaginaría. Mantener una rutina de sueño es clave para afrontar las exigentes maniobras y experimentos. No hay días completamente libres, aunque el séptimo día tendrán un respiro.

La vida en el espacio: ejercicio y trabajo

Aun así, deben realizar 30 minutos diarios de ejercicio con dispositivos especiales que simulan resistencia, fundamentales para evitar la pérdida de masa muscular en microgravedad. El resto del tiempo lo dedican al mantenimiento de la nave y a investigaciones científicas de la NASA.

A pesar de la precisión que exige la misión, hay momentos de ligereza. Flotar les provoca una alegría casi infantil, recordándoles que, incluso en el espacio, siguen siendo humanos enfrentando lo extraordinario con hábitos cotidianos en el espacio profundo.

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