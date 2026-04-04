Noticias

La vida dentro de Orión en Artemis II: así duermen, comen y viven los astronautas de la NASA en el espacio

Lejos de la Tierra, la vida en una nave espacial no es tan distinta de la que se lleva en casa; en N+ Univision te contamos cómo, incluso a miles de kilómetros, los astronautas mantienen hábitos que reflejan su lado más humano.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Entrevista espacial: Astronautas revelan cómo van durante el tercer día de la misión Artemis II

Vivir dentro de una nave espacial rumbo a la Luna es una experiencia extraordinaria que combina tecnología, disciplina y rutinas inesperadamente cotidianas; en N+ Univision te contamos cómo, incluso a miles de kilómetros de la Tierra, los astronautas mantienen hábitos que reflejan su lado más humano.

¿Cómo es vivir en una nave espacial?

PUBLICIDAD

Lejos de la Tierra, l a vida en una nave espacial no es tan distinta de la que se lleva en casa. Los astronautas beben batidos, revisan correos electrónicos, toman fotos con el móvil y hasta enfrentan problemas domésticos como un inodoro descompuesto.

Aunque la misión Artemis II rumbo a la Luna es histórica, su día a día está lleno de pequeñas rutinas que resultan sorprendentemente familiares.

Orión es como vivir en dos minivan

Los cuatro tripulantes conviven en un espacio reducido dentro de la nave espacial Orión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés), equivalente a dos minivan, donde cada centímetro cuenta.

Prepararse para el viaje fue, según la especialista de misión Christina Koch, como organizar un campamento: todo debe ser práctico, compartido y cuidadosamente planeado. La convivencia constante refuerza la unión del equipo, pero también exige paciencia y adaptación.

Más sobre Noticias

Incendio en el sur de California provoca evacuaciones y se expande por fuertes vientos
2 mins

Incendio en el sur de California provoca evacuaciones y se expande por fuertes vientos

Estados Unidos
Segundo avión de EEUU se estrella en Irán
2 mins

Segundo avión de EEUU se estrella en Irán

Estados Unidos
Avión de Estados Unidos derribado en Irán: lo que se sabe hasta el momento de la tripulación
3 mins

Avión de Estados Unidos derribado en Irán: lo que se sabe hasta el momento de la tripulación

Estados Unidos
Economía de Estados Unidos suma 178,000 empleos; tasa de desempleo cae a 4.3%
2 mins

Economía de Estados Unidos suma 178,000 empleos; tasa de desempleo cae a 4.3%

Estados Unidos
Trump firma orden para imponer aranceles de hasta 100% a medicamentos importados
2 mins

Trump firma orden para imponer aranceles de hasta 100% a medicamentos importados

Estados Unidos
Lo que no sabías de la Luna ante la llegada de la misión Artemis II de la NASA
2 mins

Lo que no sabías de la Luna ante la llegada de la misión Artemis II de la NASA

Estados Unidos
"Trono para un rey": el inodoro dorado que ridiculiza las obras de Donald Trump en pleno Washington
2 mins

"Trono para un rey": el inodoro dorado que ridiculiza las obras de Donald Trump en pleno Washington

Estados Unidos
¿Quién es Randy George, el jefe del Ejército de Estados Unidos destituido hoy?
2 mins

¿Quién es Randy George, el jefe del Ejército de Estados Unidos destituido hoy?

Estados Unidos
Bebé muere por bala perdida en Brooklyn; el sospechoso está hospitalizado
2 mins

Bebé muere por bala perdida en Brooklyn; el sospechoso está hospitalizado

Estados Unidos
Regresa a Estados Unidos mexicana que había sido deportada pese a tener DACA
2 mins

Regresa a Estados Unidos mexicana que había sido deportada pese a tener DACA

Estados Unidos

Comida para astronautas

El menú incluye 188 alimentos distintos, desde carne de res a la barbacoa y batidos, hasta cinco tipos de salsa picante. Hay 58 tortillas y 43 tazas de café disponibles, pero no existe refrigerador para conservar alimentos, ni microondas para tener alimentos calientes.

Para calentar la comida utilizan un maletín especial. Además, deben cumplir con dos comidas diarias en horarios estrictos, lo que ayuda a mantener la rutina en un entorno sin día ni noche.

PUBLICIDAD

El reto del baño espacial

Uno de los elementos más importantes -y problemáticos- es el baño. Aunque es la primera vez que una misión de espacio profundo cuenta con uno real, presentó fallas. Koch logró repararlo, ganándose el apodo de “fontanera del espacio”.

El pequeño cubículo, además de ruidoso, ofrece el único momento de privacidad durante la misión Artemis II dentro de la nave Orión de la NASA.

Dormir flotando, como murciélagos

El descanso también es peculiar. Los astronautas duermen en sacos adheridos a las paredes para evitar flotar; por esta razón es que algunos lde los tripulantes lo hacen “ como murciélagos”, suspendidos en el aire.

A pesar de lo extraño que parece, aseguran que es más cómodo de lo que uno imaginaría. Mantener una rutina de sueño es clave para afrontar las exigentes maniobras y experimentos. No hay días completamente libres, aunque el séptimo día tendrán un respiro.

La vida en el espacio: ejercicio y trabajo

Aun así, deben realizar 30 minutos diarios de ejercicio con dispositivos especiales que simulan resistencia, fundamentales para evitar la pérdida de masa muscular en microgravedad. El resto del tiempo lo dedican al mantenimiento de la nave y a investigaciones científicas de la NASA.

A pesar de la precisión que exige la misión, hay momentos de ligereza. Flotar les provoca una alegría casi infantil, recordándoles que, incluso en el espacio, siguen siendo humanos enfrentando lo extraordinario con hábitos cotidianos en el espacio profundo.

PUBLICIDAD

JICM

Video ¿Atmósfera, campos magnéticos? Lo que nos muestran las nuevas imágenes de Artemis II sobre la Tierra
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosMisión Artemis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX