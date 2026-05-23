Noticias

California declara estado de emergencia y extiende zona de evacuación para 50,000 residentes ante peligro de explosión de un tanque químico

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Orange, donde se amplió la orden de evacuación a 50,000 residentes mientras el estado intenta resolver el incidente con sustancias químicas peligrosas en Garden Grove.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Alarma en California: 40,000 personas bajo orden de evacuación ante riesgo por un gigantesco tanque químico

Este sábado 23 de mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Orange, donde se amplió la orden de evacuación a 50,000 residentes mientras el estado intenta resolver el incidente con sustancias químicas peligrosas en Garden Grove.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que la Oficina de Servicios de Emergencia ha movilizado personal durante más de 24 horas y que las agencias estatales están brindando apoyo a las comunidades afectadas con el fin de proteger la seguridad pública y asistir a los funcionarios locales.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Arizona podría enfrentar cambios climáticos extremos por el “Super El Niño” en 2026 y 2027: científicos emiten alerta urgente
4 mins

Arizona podría enfrentar cambios climáticos extremos por el “Super El Niño” en 2026 y 2027: científicos emiten alerta urgente

Estados Unidos
¿Desaparecerá el horario de verano? La iniciativa de Trump que podría cambiar el reloj para siempre
2 mins

¿Desaparecerá el horario de verano? La iniciativa de Trump que podría cambiar el reloj para siempre

Estados Unidos
Uso del transporte público pierde impulso pese al alza de precios de la gasolina en Florida
3 mins

Uso del transporte público pierde impulso pese al alza de precios de la gasolina en Florida

Estados Unidos
Condenan a mujer en Georgia por hacerse pasar por una adolescente embarazada y engañar a parejas que buscaban adoptar
3 mins

Condenan a mujer en Georgia por hacerse pasar por una adolescente embarazada y engañar a parejas que buscaban adoptar

Estados Unidos
Directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, anuncia su renuncia al cargo
2 mins

Directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, anuncia su renuncia al cargo

Estados Unidos
Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed con el reto de frenar la inflación y preservar su independencia
3 mins

Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed con el reto de frenar la inflación y preservar su independencia

Estados Unidos
Día de los Caídos 2026: NWS alerta por fuertes lluvias y tormentas todo el fin de semana
2 mins

Día de los Caídos 2026: NWS alerta por fuertes lluvias y tormentas todo el fin de semana

Estados Unidos
Pentágono libera segunda tanda de archivos sobre ovnis: incluyen imágenes, audios, videos y reportes históricos
2 mins

Pentágono libera segunda tanda de archivos sobre ovnis: incluyen imágenes, audios, videos y reportes históricos

Estados Unidos
Trump podría presentar sus declaraciones de impuestos después de la auditoría; críticos dicen que ya no tiene excusas
6 mins

Trump podría presentar sus declaraciones de impuestos después de la auditoría; críticos dicen que ya no tiene excusas

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy viernes 22 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados e inundaciones afectan varios estados
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy viernes 22 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados e inundaciones afectan varios estados

Estados Unidos

“Por favor, continúe siguiendo las indicaciones de los funcionarios de emergencia”, exclamó.

¿Qué ocurrió?

El viernes, autoridades del sur de California trataron de encontrar una forma de evitar la explosión de un tanque de almacenamiento que había estado filtrando una sustancia química peligrosa, la cual se utilizaba para fabricar piezas de plástico. Igual que 40.000 personas se encontraban bajo órdenes de evacuación.

El tanque de almacenamiento, que tiene una capacidad de entre 6.000 y 7.000 galones (22.700 y 26.500 litros) de metacrilato de metilo, se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores al aire en una planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove, una ciudad del condado de Orange, según informó la autoridad local de bomberos.

Según Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, el tanque podría fallar y agrietarse, liberando el producto químico al suelo, o podría explotar, dijo el viernes.

Relacionados:
NoticiasCaliforniaEstado de EmergenciaCaliforniaemergenciaemergenciasEmergencia de salud pública

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX