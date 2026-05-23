Noticias California declara estado de emergencia y extiende zona de evacuación para 50,000 residentes ante peligro de explosión de un tanque químico El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Orange, donde se amplió la orden de evacuación a 50,000 residentes mientras el estado intenta resolver el incidente con sustancias químicas peligrosas en Garden Grove.

Video Alarma en California: 40,000 personas bajo orden de evacuación ante riesgo por un gigantesco tanque químico

Este sábado 23 de mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Orange, donde se amplió la orden de evacuación a 50,000 residentes mientras el estado intenta resolver el incidente con sustancias químicas peligrosas en Garden Grove.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que la Oficina de Servicios de Emergencia ha movilizado personal durante más de 24 horas y que las agencias estatales están brindando apoyo a las comunidades afectadas con el fin de proteger la seguridad pública y asistir a los funcionarios locales.

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“Por favor, continúe siguiendo las indicaciones de los funcionarios de emergencia”, exclamó.

¿Qué ocurrió?

El viernes, autoridades del sur de California trataron de encontrar una forma de evitar la explosión de un tanque de almacenamiento que había estado filtrando una sustancia química peligrosa, la cual se utilizaba para fabricar piezas de plástico. Igual que 40.000 personas se encontraban bajo órdenes de evacuación.

El tanque de almacenamiento, que tiene una capacidad de entre 6.000 y 7.000 galones (22.700 y 26.500 litros) de metacrilato de metilo, se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores al aire en una planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove, una ciudad del condado de Orange, según informó la autoridad local de bomberos.