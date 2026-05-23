Noticias Una mujer ganó $30 dólares en lotería: los invirtió en otro ticket y se hizo millonaria La ganadora comentó que lo primero que planea hacer es comprarles una casa a sus padres, comprarse un coche y ahorrar el resto del dinero

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Una mujer ganó un millón de dólares en el nuevo juego de la Lotería de Michigan, Lucky Stars, el pasado 5 de mayo, luego de apostar su premio inicial de 30 dólares en más boletos.

La ganadora, de 39 años y originaria del condado de Genesee, decidió permanecer en el anonimato, pero comentó que todavía sigue asimilando la noticia, ya que aún no puede creerlo.

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¿Cómo ocurrió?

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La afortunada compartió que estaba celebrando el Cinco de Mayo tranquilamente y que, aunque juega constantemente a la lotería, ese día no tenía pensado comprar ningún boleto. Sin embargo, su decisión cambió luego de que una de sus amigas le insistiera en comprar algunos raspaditos.

La suerte y el azar hicieron su trabajo: la mujer ganó primero 30 dólares y, en vez de quedarse con el dinero, decidió arriesgarlo todo y comprar dos boletos más de Lucky Stars, el juego de 5 dólares de la Lotería de Michigan.

En ese momento tomó los boletos, se recargó en una mesa y comenzó a rasparlos. Al darse cuenta de lo que había ganado, salió corriendo entre lágrimas y euforia hacia su coche. No podía creerlo: había ganado 1 millón de dólares. La mujer recuerda ese instante como “algo increíble”.