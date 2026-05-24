California ¿Cuáles son los riesgos si explota el tanque con MMA en California? Alertan por nube tóxica y daños pulmonares Autoridades sanitarias señalaron que si el tanque explota, puede liberar una sustancia química altamente tóxica capaz de provocar graves problemas respiratorios y requerir hospitalización

Video Incendio en planta química cerca de Disneylandia mantiene en alerta máxima a California

Habitantes del sur de California están en medio de un riesgo catastrófico si llega a explotar un tanque con 7,000 galones de metacrilato de metilo ( MMA) en Garden Grove, en el condado de Orange, y aunque se declaró el estado de emergencia y una orden de evacuación para decenas de miles, la incertidumbre se mantiene este sábado 23 de mayo.

Las autoridades se enfrentan a una carrera contrarreloj para contener el peligro potencial que se ha prolongado desde el jueves, cuando el tanque químico presurizado se sobrecalentó y empezó a liberar vapores en la planta de GKN Aerospace.

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La crisis se agravó en las últimas horas por un problema de "descontrol térmico", pues el producto químico genera su propio calor incontrolable y amenaza con una fuga tóxica masiva o una explosión fatal.

Desde ayer 22 de mayo, autoridades sanitarias han señalado que si el tanque explota, puede liberar una sustancia química altamente tóxica capaz de provocar graves problemas respiratorios y requerir hospitalización.

"Es altamente volátil, altamente tóxico y altamente inflamable" declaró Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y comandante del incidente.

Las autoridades indicaron que no recuerdan que se haya producido una situación similar con anterioridad con MMA.

La doctora Regina Chin-Sio Kong, funcionaria de salud del condado de Orange, advirtió que luego de la eventual explosión se emitiría un vapor tóxico con un "olor afrutado e intenso".

"Olerlo no significa que alcances un nivel que cause síntomas, pero no queremos que lo huelas, así que necesitamos saber si lo estás oliendo", indicó en un video.

Este sábado, la doctora tomó en cuenta el peor escenario posible para instar a los residentes a que vayan a los refugios habilitados.

"Si permanece dentro de la zona de evacuación, ahí es donde aumenta el riesgo", reiteró.

¿Cuáles son los riesgos a la salud?

El tanque dañado que se encuentra en las instalaciones de GKN Aerospace, empresa que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares, contiene entre 6,000 y 7,000 galones (22 mil 700 y 26 mil 500 litros) de metacrilato de metilo, utilizado para fabricar piezas plásticas.

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La exposición al MMA puede causar graves problemas respiratorios e incluso dejar inconsciente a una persona.

También puede provocar problemas neurológicos e irritación en la piel, ojos y garganta, según hojas informativas sobre la sustancia química.

"Muchos de estos efectos son agudos y de acción rápida. Pero mientras más tiempo permanezca una persona en contacto con la sustancia, mayor es el potencial de daño significativo", explicó Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad de Purdue.

Si una explosión libera el químico al aire, Whelton dijo que será crucial realizar monitoreos detallados específicamente para detectar metacrilato de metilo y no únicamente pruebas generales de compuestos orgánicos volátiles.

La exposición prolongada puede causar mareos o sensación de embriaguez.

También podrían ser necesarias pruebas dentro de edificios y viviendas antes de permitir el regreso de los residentes.

En caso de explosión, las condiciones climáticas serán un factor clave para determinar hacia dónde se desplazaría la nube química. Las autoridades están desarrollando mapas para prever distintos escenarios y las zonas más afectadas.

Craig Covey indicó que, si el contenido del tanque se derrama, ya se instalaron barreras de contención para impedir que el químico llegue a las alcantarillas pluviales, arroyos o al océano cercano.

Las autoridades explicaron que el problema comenzó porque uno de los tanques con metacrilato de metilo empezó a calentarse de forma peligrosa. Cuando este tipo de sustancia aumenta demasiado de temperatura dentro de un tanque cerrado y presurizado, puede generar vapores inflamables y provocar una falla grave.

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El monitoreo y la emergencia

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) instaló monitores de aire fijos alrededor de las instalaciones de GKN Aerospace para medir los niveles de sustancias químicas en el aire.

Según la EPA, el metacrilato de metilo es un líquido altamente tóxico e inflamable.

Se evapora fácilmente y permanece cerca del suelo como un vapor peligroso. Si se inhala en altas concentraciones, estos vapores pueden irritar los pulmones, provocando tos, sibilancias y opresión en el pecho. También pueden causar náuseas, mareos e irritación cutánea.

Aunque la EPA ha clasificado la sustancia química como "poco probable" que sea cancerígena para los humanos, la exposición a largo plazo se ha relacionado con daños graves en los órganos.

Las autoridades insistieron en que casi no existen antecedentes de accidentes como este, así que no saben exactamente qué podría pasarle a las personas si el tanque explota. Por eso piden que nadie entre a la zona evacuada, ya que el riesgo es incierto y podría ser muy peligroso.

GKN Aerospace informó que equipos especializados en materiales peligrosos están evaluando la situación. Destacó que al momento no hay personas lesionadas ni muertas.

"En este momento, el único riesgo para la vida lo enfrentan nuestros bomberos, nuestros policías y el equipo de químicos que está entrando a la zona de peligro. Eso reduce enormemente una parte del problema", señaló Covey.

Según los expertos, hay dos posibles escenarios. El menos grave sería que el tanque se agriete y el químico se derrame. Aunque eso contaminaría el área y liberaría vapores tóxicos, reduciría el riesgo de explosión y permitiría a equipos especializados controlar la fuga.

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El peor escenario sería una explosión del tanque por la presión acumulada. Las autoridades comparan el riesgo con las explosiones de vagones cisterna, capaces de lanzar una gran bola de fuego y fragmentos metálicos a cientos de metros, poniendo en peligro a miles de personas cercanas. Por eso mantienen evacuaciones y medidas de emergencia.

Nick Freeman, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, dijo que las válvulas averiadas también impiden que los equipos puedan vaciar el tanque del producto químico explosivo.

"No hemos podido sacar nada, ni tampoco hemos podido introducir nada para estabilizar la situación", dijo este sábado.

Las autoridades están tratando de encontrar otras maneras de resolver la situación sin un derrame o una explosión.

La principal esperanza de los bomberos es encontrar una forma de enfriar la sustancia química dentro del tanque para evitar que tenga fugas o explote. Si eso no es posible, el profesor de ingeniería de la Universidad Purdue, Andrew Whelton, dijo que lo mejor sería que el tanque presentara una fuga para que el químico pudiera ser contenido en gran medida.

Enfriar el tanque es importante porque el punto de inflamación de la sustancia química líquida es de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius), según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

Las autoridades de Garden Grove informaron la mañana de este sábado que el tanque químico continúa elevando su temperatura interna, aumentando aproximadamente un grado por hora.

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Bomberos detallaron que especialistas ingresaron durante la madrugada para revisar directamente el contenedor y detectaron que la temperatura alcanzó los 90 grados Fahrenheit (unos 32 grados Celsius), frente a los 77 Fahrenheit (25 Celsius) registrados el día anterior.

Pese al aumento, los equipos de emergencia consideran que el enfriamiento constante con agua podría estar ralentizando la reacción química y evitando que la presión interna provoque una explosión.

Garden Grove se encuentra a unos 61 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles y colinda con Anaheim, sede de los dos parques temáticos de Disneyland, donde no había avisos de evacuación al momento.

La EPA animó a los residentes con inquietudes sobre salud y seguridad a llamar a la línea directa de servicios de emergencia del Sheriff del Condado de Orange al 714-628-7085.