Noticias ¿Quiénes reciben reembolsos arancelarios? Qué hay que saber sobre el nuevo proyecto de ley de estímulo económico Las devoluciones millonarias beneficiarán principalmente a importadores y empresas, mientras millones de consumidores seguirán sin claridad sobre posibles apoyos económicos

Video EEUU reembolsa aranceles de Trump tras fallo; alivio para pequeños negocios

El portal de reembolso de aranceles de CAPE se puso en marcha para comenzar a procesar 166 mil millones de dólares en reembolsos de aranceles para las reclamaciones que cumplan los requisitos.

¿Cómo podría afectar esto a las promesas del presidente Donald Trump sobre el dividendo arancelario y los cheques de estímulo?

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Trump había propuesto un dividendo arancelario de reembolsos de 2,000 dólares a los hogares de ingresos medios y bajos provenientes de los ingresos arancelarios del gobierno, pero esta propuesta fue anulada por la decisión de la Corte Suprema de 6-3 en febrero, que invalidó los aumentos arancelarios. El fallo también encargó al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la emisión de miles de millones de dólares en reembolsos arancelarios.

El lunes, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos puso en marcha el Sistema Consolidado de Administración y Procesamiento de Entradas (CAPE) para comenzar a procesar las reclamaciones de más de 333.000 importadores que pagaron los aranceles impuestos por Trump en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Pero eso no significa necesariamente que vayas a ver esos reembolsos directamente.

Esto es lo que debes saber.

¿Quiénes reciben reembolsos de aranceles? ¿Quiénes tienen derecho a un reembolso de aranceles?

Según los informes, se espera que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York emita reembolsos de aranceles para reclamaciones válidas de empresas e importadores en un plazo de 60 a 90 días a partir de la aprobación, teniendo en cuenta que solo los aranceles de la IEEPA son elegibles para reembolsos a través del sitio web de CAPE, o aquellos que fueron aprobados por la CBP en los últimos 80 días.

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Si bien los reembolsos de aranceles se están emitiendo a los importadores que los pagaron, esto plantea interrogantes sobre posibles reembolsos a los consumidores, dado que las empresas compensan en gran medida los aumentos de aranceles subiendo los precios para los compradores.

¿Habrá cheque de estímulo en 2026? Estado del dividendo arancelario de Trump

Si bien durante el último año se han presentado varias propuestas de cheques de estímulo, y el presidente había pregonado sus planes de pagos de dividendos arancelarios de 2,000 dólares, ninguna de ellas fue formalizada ni aprobada por el Congreso ni por el IRS.

La promesa de Trump de entregar cheques de dividendos arancelarios a "personas de ingresos medios y bajos" con los "cientos de millones de dólares" recaudados en ingresos arancelarios, que se emitirían "en algún momento de 2026, antes de las elecciones de mitad de mandato", se desmoronó con la decisión arancelaria de la Corte Suprema del 20 de febrero.

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.