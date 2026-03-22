Jorginho arremete contra la cantante Chappell Roan tras supuesto maltrato a su hijastra de 11 años
Chappell Roan y su equipo de seguridad quedaron envueltos en controversia luego de que el futbolista brasileño Jorginho Frello acusara a uno de sus guardias de supuestamente maltratar a su hijastra en un hotel de São Paulo.
¿Qué pasó con la cantante Chappell Roan?
Fue el futbolista brasileño Jorginho Frello quien relató el aparente e incómodo momento, señalando que su hijastra Ada Law fue desairada por un guardia de la cantante, quien se presentó en el Lollapalooza Brasil este fin de semana.
Según contó Frello, él y su familia coincidieron en el mismo hotel que la intérprete de 'Pink pony club'.
La hija del famoso deportista, emocionadísima por la posibilidad de verla, se encontró con Roan durante el desayuno, aunque Frello aseguró que la menor no se acercó en ningún momento.
"Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a la mesa con su madre. No dijo nada, no pidió nada", escribió en redes.
Aun así, Jorginho afirmó que un integrante del equipo de seguridad de la artista se aproximó a ellos y habló con su hija de manera "extremadamente agresiva", acusándola de falta de respeto y acoso, e incluso amenazando con presentar una queja ante el hotel.
El futbolista expresó su molestia por la situación: " Mi hija se asustó muchísimo y lloró mucho. Sinceramente, no entiendo cómo alguien que pasa junto a una mesa y mira puede considerarse acoso", señaló, rematando con un mensaje directo para la cantante.
" Sin tus fans no serías nadie. Y para los fans, ella no merece su cariño".
Jorginho está casado con Catherine Harding, quien es ex del actor Jude Law con quien comparte a su hija Ada.
Chappell Roan reacciona tras acusación de Jorginho
Un día después, Chappell Roan rompió el silencio desde sus Instagram Stories, dando su propia versión de lo ocurrido.
"Voy a contar mi versión de lo sucedido hoy con una madre y su hija, quienes estuvieron involucradas con un guardaespaldas, que no es mi guardaespaldas personal", dijo en un video publicado el 22 de marzo.
La cantante insistió en que jamás vio a nadie: " Ni siquiera vi a una mujer ni a una niña. En serio, no vi a nadie. Nadie se me acercó, nadie me molestó".
Añadió que solo estaba "desayunando tranquilamente" en su hotel y que entendía que la familia también se hospedaba ahí.
Roan dijo entonces: " No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija. No lo hice".
" No se acercaron a mí. No estaban haciendo nada", añadió, "es injusto que la seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones, cuando no tienen motivos para creerlo, porque ni siquiera tomaron ninguna medida".
En otra publicación, Roan reaccionó a los comentarios en línea que se burlaban de la situación. "No odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños. Eso es una locura", dijo.
" Lo siento mucho por la madre y la niña, que alguien asumiera algo, que ustedes harían algo, y si se sintieron incómodos, me da mucha pena. No se merecían eso".