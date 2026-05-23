Charlie Kirk Dos demandantes de Florida y Tennessee recibirán $1.3 millones en reclamos por represalias a sus opiniones sobre la muerte de Charlie Kirk Autoridades de Florida y Tennessee indemnizarán a exempleada y ex policía por casos ligados a publicaciones sobre Charlie Kirk



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Dos demandante de Florida y Tennessee llegaron esta semana a acuerdos compensatorios que resarcen los daños sufridos por las represalias que recibieron al emitir opiniones sobre la muerte del activisita conservador Charlie Kirk, ocurrida en septiembre de 2025.

Los dos casos suman poco más de 1.3 millones de dólares en favor de Brittney Brown, una bióloga de Florida, y Larry Bushart, un policía jubilado de Tennessee.

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Las autoridades de Florida pagarán casi medio millón de dólares a Brown, quien fue despedida por una agencia estatal por criticar a Kirk en las redes sociales tras su fallecimiento.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado despidió a la bióloga en septiembre después de que ella compartiera un meme en su cuenta personal de Instagram en el que se afirmaba que a Kirk no le importaría que dispararan a niños en sus aulas.

Ella presentó una demanda para solicitar su reincorporación, alegando que le costaba encontrar otro trabajo porque la agencia estatal es el organismo regulador de su especialidad de investigación en conservación de aves.

El jueves, Brown firmó un acuerdo de conciliación por 485,000 dólares con los directores de la agencia que cubre salarios atrasados, daños y perjuicios y gastos de abogados. Como parte del acuerdo, aceptó no buscar empleo en la agencia en el futuro.

Los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Brown formó parte de una oleada de trabajadores, tanto del sector público como del privado, que perdieron sus empleos por comentarios sobre el asesinato de Kirk en un campus universitario de Utah. Hay demandas pendientes por muchos de esos despidos.

Antes de su muerte, Kirk y la organización que fundó , Turning Point USA, movilizaron el voto de la juventud conservadora para ayudar al presidente Donald Trump a ganar un segundo mandato.

Los partidarios de Kirk rastrearon las redes sociales tras el tiroteo del 10 de septiembre en busca de publicaciones que, en su opinión, celebraban su muerte. Influencers como Laura Loomer se comprometieron a arruinar las carreras de quienes se tomaran a la ligera el asesinato, y la cuenta conservadora de redes sociales Libs of TikTok compartió las identidades y los lugares de trabajo de muchos de los que publicaron con su audiencia de millones de personas.

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Libs of TikTok publicó sobre Brown, y ella fue despedida al día siguiente, según su demanda. Brown dijo que alguien alertó a Libs of TikTok sobre su despido apenas unos 10 minutos después de que ocurriera y antes de que se hiciera público.

Antes de su despido, Brown trabajó para la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida durante unos siete años y estudió aves costeras y marinas en la península, según documentos judiciales.

Carrie McNamara, abogada de la ACLU de Florida, calificó el acuerdo de Brown como "una reivindicación ganada con esfuerzo" que envía un mensaje a los funcionarios de Florida de que no pueden castigar las expresiones que no les agradan.

"La Primera Enmienda no desaparece cuando alguien acepta un empleo en el gobierno", dijo McNamara.

La exsupervisora de Brown en la agencia, la directora de Conservación de Hábitats y Especies, Melissa Tucker, había afirmado que la publicación de Brown generó cientos de quejas formales y causó una perturbación significativa. La investigación del caso reveló posteriormente que la agencia solo recibió unas 50 quejas.

El juez federal de distrito Mark Walker impuso sanciones contra Tucker la semana pasada por exagerar la cantidad y no corregir posteriormente el registro.

Un policía retirado también ganó un caso

En el segundo caso, en Tennessee, el policía retirado Larry Bushart, de 61 años, fue encarcelado durante 37 días por una publicación en Facebook en la que bromeaba sobre el asesinato de Kirk. Las autoridades de Tennessee acordaron el miércoles pagar 835,000 dólares para resolver una demanda presentada por el hombre, .

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Mientras estuvo entre rejas, Bushart perdió su trabajo tras la jubilación y se perdió el nacimiento de su nieta antes de que las autoridades finalmente retiraran los cargos por delito grave en su contra, según declaró en la demanda.

"Me alegra que se hayan reivindicado mis derechos amparados por la Primera Enmienda", declaró Bushart en un comunicado en el que anunciaba el acuerdo el miércoles. "La libertad de las personas para participar en el debate civil es fundamental para una democracia sana. Estoy deseando pasar página y dedicar tiempo a mi familia".

El alcalde del condado de Perry, John Carroll, no respondió de inmediato a un mensaje dejado el miércoles en su oficina solicitando una entrevista.

El meme que Bushart publicó y que provocó su arresto decía: "Esto parece relevante hoy..." y mostraba al presidente Donald Trump y las palabras: "Tenemos que superarlo". Esa cita, explicaba el meme, fue pronunciada por Trump en 2024 tras un tiroteo en la escuela secundaria Perry High School de Iowa.

El sheriff del condado de Perry, Nick Weems, declaró a los medios de comunicación que la mayoría de los "memes de odio" de Bushart eran libertad de expresión legítima, pero los residentes se alarmaron por la publicación sobre el tiroteo escolar, temiendo que Bushart estuviera amenazando a una escuela local, también llamada Perry County High School, a pesar de que Weems dijo que sabía que el meme se refería a una escuela en Iowa.

"Los investigadores creen que Bushart era plenamente consciente del temor que causaría su publicación y buscó intencionalmente crear histeria dentro de la comunidad", dijo Weems en una declaración a The Tennessean el año pasado.

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La fianza de Bushart se fijó en 2 millones de dólares antes de que fuera liberado, ya que el caso atrajo la atención nacional.

"Es en tiempos de agitación y tensiones exacerbadas cuando nuestro compromiso nacional con la libertad de expresión se pone más a prueba", dijo Cary Davis, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que ayudó a representar a Bushart.

"Cuando los funcionarios del gobierno no superan esa prueba, la Constitución existe para hacerlos rendir cuentas. Nuestra esperanza es que el acuerdo de Larry envíe un mensaje a las fuerzas del orden de todo el país: respeten la Primera Enmienda hoy, o prepárense para pagar el precio mañana".