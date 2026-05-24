Noticias Encuentran fentanilo y metanfetamina en casa de Nuevo México donde enfermaron socorristas Tres personas encontradas dentro de la casa el miércoles murieron. Una cuarta persona que estaba en la vivienda y uno de los socorristas que se enfermó seguía recibiendo tratamiento en un hospital el viernes

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | jueves 21 de mayo de 2026

Las autoridades informaron el viernes que se encontraron fentanilo y metanfetamina en una vivienda de un condado rural de Nuevo México donde algunos socorristas se enfermaron tras atender un reporte sobre presunta sobredosis.

Tres personas encontradas dentro de la casa el miércoles murieron. Una cuarta persona que estaba en la vivienda y uno de los socorristas que se enfermó seguía recibiendo tratamiento en un hospital el viernes.

PUBLICIDAD

Un médico que vio a los socorristas cuando presentaron síntomas, entre ellos náuseas y mareos, señaló que sus síntomas parecían de una exposición al fentanilo. Sin embargo, la investigación sobre cómo ocurrió la exposición y qué la provocó siguió en curso.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 8 de mayo de 2026

El director médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México, Steve McLaughlin, manifestó durante una conferencia de prensa en Albuquerque que las autoridades trabajaban “bajo el supuesto” de que el fentanilo era el responsable. Indicó que los síntomas de los socorristas iban de leves a ligeramente más graves.

“Probablemente no se absorberá a través de la piel, pero sí se absorbería por los ojos, la nariz, las membranas mucosas o si se inhala”, indicó McLaughlin a The Associated Press.

La metanfetamina es notoriamente tóxica cuando las personas se exponen a ella, y el fentanilo lo es menos. Las autoridades señalaron durante la conferencia de prensa del viernes que los socorristas que se enfermaron habían atendido directamente a las personas encontradas dentro de la casa situada al este de Albuquerque, en el poblado rural de Mountainair.

Más de una docena de socorristas fueron puestos en cuarentena y descontaminados después de acudir al lugar.

Las autoridades indicaron que acudieron a la casa tras ser llamadas por un compañero de trabajo de una de las personas que estaban dentro, luego de que no se presentaran a trabajar.

El jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Matt Broom, dijo que los investigadores no encontraron indicios de fabricación de drogas en la casa.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | miércoles 6 de mayo de 2026



La policía estatal señaló desde el principio que no había amenaza para el público y que los investigadores no creían que la sustancia misteriosa estuviera en el aire.

PUBLICIDAD

Dos de las víctimas fueron identificadas el viernes como Mika Rascon, de 51 años, y Georgia Rascon, de 49. El nombre de la tercera persona que murió no ha sido divulgado, y aún no se ha determinado la causa y la forma de sus muertes.

Archivos de audio del canal de despacho de bomberos del condado de Torrance en el sitio Broadcastify mostraron que los socorristas acudieron a la vivienda tras un reporte de un hombre de 60 años que estaba inconsciente pero respirando.

En cuestión de minutos, se escucha a un despachador decir que había otras tres personas en la casa, dos de las cuales quizás no estaban respirando. Luego se pidió naloxona, el antídoto para sobredosis de opioides. Una persona fue reanimada con naloxona, informaron las autoridades.

Video Muere empleado tras explosión en taller naval de Staten Island; reportan 35 heridos

Menos de una hora después de la llamada inicial, el centro de despacho comunicó que había múltiples exposiciones.

Algunos socorristas comenzaron a toser, vomitar y sentir mareos, indicaron las autoridades. La mayoría no presentó síntomas, señalaron funcionarios del hospital.

La evidencia científica muestra que el fentanilo, un opioide potente, no provoca sobredosis por contacto casual con la piel ni por una breve exposición en el aire en escenarios típicos de trabajo en el terreno. Los expertos afirman que las sobredosis requieren una ingestión, inyección o inhalación significativa de la sustancia.

Residentes de los alrededores de Mountainair, un poblado con menos de 1.000 habitantes, han expresado frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.