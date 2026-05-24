Noticias Tom Steyer, el multimillonario que quiere subirle los impuestos a otros multimillonarios | Esta Semana, episodio 12 El candidato demócrata, conocido por su trayectoria como inversionista y activista ambiental, defendió sus planes para impulsar un sistema de salud universal, construir viviendas y enfrentar a poderosas corporaciones energéticas y petroleras



Video Tom Steyer, el magnate que va por la clase trabajadora en California | Esta Semana, episodio 12

El empresario y candidato demócrata a la gubernatura de California , Tom Steyer, fue entrevistado de manera exclusiva en “Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón”. Durante la conversación, Steyer habló sobre sus propuestas para reducir el costo de vida en California, aumentar impuestos a multimillonarios y corporaciones, además de sus diferencias con el también demócrata Javier Becerra, uno de sus principales rivales en la contienda.

Steyer, conocido por su trayectoria como inversionista y activista ambiental, defendió sus planes para impulsar un sistema de salud universal, construir viviendas y enfrentar a grandes corporaciones energéticas y petroleras.

Video Steyer Responde a Acusaciones de Pagos a Influencers

¿Por qué deberían los votantes de California elegirlo a usted en lugar de a Becerra?

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Steyer aseguró que su campaña busca enfrentar a los intereses corporativos que dominan la política de California y afirmó que compañías eléctricas, petroleras y aseguradoras médicas financian campañas en su contra debido a sus propuestas económicas.

El candidato sostuvo que quiere reducir los costos de electricidad, imponer impuestos extraordinarios a Chevron y crear un sistema de salud universal. “Yo soy quien defiende a los trabajadores de California”, afirmó.

Video Steyer, el Multimillonario que Defiende a la Clase Trabajadora

¿Qué responde usted sobre la preocupación de que este enfoque pueda provocar que las grandes empresas abandonen California y se trasladen a otros estados?

“Yo me refiero a eliminar una laguna fiscal en el sector inmobiliario corporativo que le cuesta a California 20 mil millones de dólares al año, dinero que serviría para financiar nuestras escuelas y la atención médica. Nadie se va a andar llevando sus edificios a Miami, a Austin, Texas o a Las Vegas”, remarcó Steyer.



El demócrata defendió que sus propuestas son “muy prácticas” y recordó que comenzó su carrera empresarial en un cuartito sin empleados y sin ventanas.

De igual manera, dijo que California debe seguir siendo “un gran lugar para triunfar como empresario”, aunque insistió en que las corporaciones y multimillonarios deben “pagar lo justo” para financiar salud, educación y vivienda.

Video ¿Tom Steyer Financió Centros de ICE?

Existe una investigación sobre pagos de su campaña a influencers. ¿Qué medidas están tomando para garantizar el cumplimiento de la ley?



Steyer aseguró que su campaña ha actuado “al pie de la letra con todas las leyes” y calificó la investigación como un intento de desviar la atención del tema central de esta campaña.

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Además, insistió en que el tema de esta campaña es si a los californianos les alcanza para vivir en California.

Video Tom Steyer Defendió a Trabajadores y Respondió a Señalamientos sobre ICE

¿Es cierto o no que su fondo de inversión puso capital en centros de detención de inmigrantes?

Tom Steyer reconoció que hace 22 años teníamos acciones en una empresa y hace 21 años decidimos que estaba mal y las vendimos.

También afirmó que posteriormente admitieron “haber cometido un error” y desde entonces apoyaron políticas santuario y medidas contra ICE.

¿Qué es lo que aún le da esperanza sobre el futuro de California y el futuro del país?