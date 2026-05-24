Noticias

Tom Steyer, el multimillonario que quiere subirle los impuestos a otros multimillonarios | Esta Semana, episodio 12

El candidato demócrata, conocido por su trayectoria como inversionista y activista ambiental, defendió sus planes para impulsar un sistema de salud universal, construir viviendas y enfrentar a poderosas corporaciones energéticas y petroleras

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tom Steyer, el magnate que va por la clase trabajadora en California | Esta Semana, episodio 12

El empresario y candidato demócrata a la gubernatura de California , Tom Steyer, fue entrevistado de manera exclusiva en “Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón”. Durante la conversación, Steyer habló sobre sus propuestas para reducir el costo de vida en California, aumentar impuestos a multimillonarios y corporaciones, además de sus diferencias con el también demócrata Javier Becerra, uno de sus principales rivales en la contienda.

Steyer, conocido por su trayectoria como inversionista y activista ambiental, defendió sus planes para impulsar un sistema de salud universal, construir viviendas y enfrentar a grandes corporaciones energéticas y petroleras.

Video Steyer Responde a Acusaciones de Pagos a Influencers

¿Por qué deberían los votantes de California elegirlo a usted en lugar de a Becerra?

PUBLICIDAD

Steyer aseguró que su campaña busca enfrentar a los intereses corporativos que dominan la política de California y afirmó que compañías eléctricas, petroleras y aseguradoras médicas financian campañas en su contra debido a sus propuestas económicas.

El candidato sostuvo que quiere reducir los costos de electricidad, imponer impuestos extraordinarios a Chevron y crear un sistema de salud universal. “Yo soy quien defiende a los trabajadores de California”, afirmó.

Video Steyer, el Multimillonario que Defiende a la Clase Trabajadora

Más sobre Noticias

Acusan a joven de 18 años de 69 delitos tras tiroteo masivo en parada de autobús en Washington
2 mins

Acusan a joven de 18 años de 69 delitos tras tiroteo masivo en parada de autobús en Washington

Estados Unidos
¿Quiénes reciben reembolsos arancelarios? Qué hay que saber sobre el nuevo proyecto de ley de estímulo económico
2 mins

¿Quiénes reciben reembolsos arancelarios? Qué hay que saber sobre el nuevo proyecto de ley de estímulo económico

Estados Unidos
Departamento de Justicia elimina de su sitio web los comunicados de prensa sobre los acusados ​​del 6 de enero
2 mins

Departamento de Justicia elimina de su sitio web los comunicados de prensa sobre los acusados ​​del 6 de enero

Estados Unidos
¿Cuáles son los riesgos si explota el tanque con MMA en California? Alertan por nube tóxica y daños pulmonares
6 mins

¿Cuáles son los riesgos si explota el tanque con MMA en California? Alertan por nube tóxica y daños pulmonares

Estados Unidos
Dos demandantes de Florida y Tennessee recibirán $1.3 millones en reclamos por represalias a sus opiniones sobre la muerte de Charlie Kirk
5 mins

Dos demandantes de Florida y Tennessee recibirán $1.3 millones en reclamos por represalias a sus opiniones sobre la muerte de Charlie Kirk

Estados Unidos
Una mujer ganó $30 dólares en lotería: los invirtió en otro ticket y se hizo millonaria
1 mins

Una mujer ganó $30 dólares en lotería: los invirtió en otro ticket y se hizo millonaria

Estados Unidos
Muere el sospechoso baleado por el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca; un transeúnte fue herido en los disparos
3 mins

Muere el sospechoso baleado por el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca; un transeúnte fue herido en los disparos

Estados Unidos
California declara estado de emergencia y extiende zona de evacuación para 50,000 residentes ante peligro de explosión de un tanque químico
5 mins

California declara estado de emergencia y extiende zona de evacuación para 50,000 residentes ante peligro de explosión de un tanque químico

Estados Unidos
Arizona podría enfrentar cambios climáticos extremos por el “Super El Niño” en 2026 y 2027: científicos emiten alerta urgente
4 mins

Arizona podría enfrentar cambios climáticos extremos por el “Super El Niño” en 2026 y 2027: científicos emiten alerta urgente

Estados Unidos
¿Desaparecerá el horario de verano? La iniciativa de Trump que podría cambiar el reloj para siempre
2 mins

¿Desaparecerá el horario de verano? La iniciativa de Trump que podría cambiar el reloj para siempre

Estados Unidos

¿Qué responde usted sobre la preocupación de que este enfoque pueda provocar que las grandes empresas abandonen California y se trasladen a otros estados?

“Yo me refiero a eliminar una laguna fiscal en el sector inmobiliario corporativo que le cuesta a California 20 mil millones de dólares al año, dinero que serviría para financiar nuestras escuelas y la atención médica. Nadie se va a andar llevando sus edificios a Miami, a Austin, Texas o a Las Vegas”, remarcó Steyer.


El demócrata defendió que sus propuestas son “muy prácticas” y recordó que comenzó su carrera empresarial en un cuartito sin empleados y sin ventanas.

De igual manera, dijo que California debe seguir siendo “un gran lugar para triunfar como empresario”, aunque insistió en que las corporaciones y multimillonarios deben “pagar lo justo” para financiar salud, educación y vivienda.

Video ¿Tom Steyer Financió Centros de ICE?

Existe una investigación sobre pagos de su campaña a influencers. ¿Qué medidas están tomando para garantizar el cumplimiento de la ley?


Steyer aseguró que su campaña ha actuado “al pie de la letra con todas las leyes” y calificó la investigación como un intento de desviar la atención del tema central de esta campaña.

PUBLICIDAD

Además, insistió en que el tema de esta campaña es si a los californianos les alcanza para vivir en California.

Video Tom Steyer Defendió a Trabajadores y Respondió a Señalamientos sobre ICE

¿Es cierto o no que su fondo de inversión puso capital en centros de detención de inmigrantes?

Tom Steyer reconoció que hace 22 años teníamos acciones en una empresa y hace 21 años decidimos que estaba mal y las vendimos.

También afirmó que posteriormente admitieron “haber cometido un error” y desde entonces apoyaron políticas santuario y medidas contra ICE.

¿Qué es lo que aún le da esperanza sobre el futuro de California y el futuro del país?

Steyer dijo que recorrer California y convivir con sus habitantes le da esperanza sobre el futuro del estado. “Los californianos son extremadamente trabajadores”, afirmó, y aseguró que juntos pueden construir “algo espectacular”.

Relacionados:
NoticiasNoticiasFrontera Estados Unidoslatinos en Estados UnidosEsta Semana con Ilia Calderón y Enrique AcevedoCalifornia Californiacombustibles fósiles MillonarioImpuestos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX