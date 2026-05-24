Tiroteos Acusan a joven de 18 años de 69 delitos tras tiroteo masivo en parada de autobús en Washington Un joven de 18 años enfrenta 69 cargos por el presunto tiroteo masivo ocurrido en una parada de autobús en Washington, donde cinco personas resultaron heridas. Según fiscales, el ataque ocurrió tras un altercado dentro de un autobús y el sospechoso abrió fuego contra una multitud.

Video Un joven resultó herido en incidente de ira al volante San Antonio

Un hombre de Washington, D.C., fue arrestado y acusado formalmente de 69 cargos luego de que las autoridades informaran que agredió sexualmente a una menor en un autobús y luego abrió fuego contra pasajeros del transporte público, hiriendo a cinco personas.

Anthony Del Cid-Morales, de 18 años, fue acusado de agresión con intención de matar con arma de fuego, posesión de un arma de fuego durante un delito violento y agresión agravada con arma de fuego, entre otros cargos, según anunció la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia el 22 de mayo.

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Los cargos se derivan de un incidente ocurrido el 22 de enero en un autobús urbano, informaron las autoridades. Según los fiscales, Del Cid-Morales presuntamente agredió sexualmente a una menor en el autobús alrededor de las 5:40 p.m. (hora del este) de ese día, lo que provocó un altercado físico entre ambos.

La joven y su grupo de amigos bajaron del autobús por la parte trasera, cerca de la parada en la intersección de la Calle 16 NW y la Avenida Missouri NW, en el noroeste de la ciudad, mientras que Del Cid-Morales bajó por la parte delantera, según informó la Fiscalía Federal en un comunicado. Al bajar del autobús, Del Cid-Morales presuntamente sacó una pistola, amartilló el arma y disparó cinco veces contra un grupo de 15 personas que se encontraban en la parada o sus inmediaciones, para luego huir a pie.

Cinco personas resultaron heridas de bala y todas sobrevivieron con lesiones leves, según la fiscalía. Entre las víctimas se encontraban tres personas que acompañaban a la víctima de agresión sexual, una persona que esperaba el autobús para regresar a casa y otra que paseaba por la noche. Las víctimas heridas fueron una mujer, dos niñas y dos niños, informó el Departamento de Policía Metropolitana. Estaban conscientes y respirando cuando llegó la policía y fueron trasladados a hospitales locales para recibir tratamiento.

USA TODAY se ha puesto en contacto con la Defensoría Pública del Distrito de Columbia para obtener comentarios.

Según consta en los registros judiciales, a Del Cid-Morales se le denegó la libertad bajo fianza y no se le impuso ninguna medida cautelar durante una audiencia celebrada el 22 de mayo. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en julio para una audiencia de detención.