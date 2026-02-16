Clima

¿Dónde espera gran tormenta invernal en Estados Unidos? Aquí debes tener cuidado

Continuarán las condiciones meteorológicas adversas; te indicamos dónde para que tomes precauciones

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP


Clima de hoy Estados Unidos 16 de febrero de 2026: Tormenta invernal trae riesgo de inundaciones, tornados y vientos fuertes

Una gran tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y mantiene en alerta a diversas regiones, especialmente en la costa oeste. En N+ Univision te compartimos en dónde se espera este fenómeno climático potente para que tengas cuidado.

Autoridades meteorológicas advirtieron sobre fuertes lluvias, nevadas intensas, tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad y generar riesgos adicionales como inundaciones y deslaves.



Gran parte de California se alista para recibir el impacto principal del sistema invernal. De acuerdo con meteorólogos del Servicio Meteorológico en Sacramento, el fenómeno podría desarrollarse en varias fases, con múltiples sistemas atravesando la región a lo largo de la semana.

Las precipitaciones comenzaron desde el domingo en el Área de la Bahía de San Francisco, donde autoridades locales advirtieron sobre posibles inundaciones urbanas y acumulación de agua en vialidades.

En zonas montañosas, el panorama es más severo, ya que en la ladera occidental de la Sierra Nevada, el norte del condado de Shasta, incluidos tramos de la Interestatal 5 y sectores de la Cordillera Costera podrían acumular hasta 2.4 metros de nieve antes del miércoles por la noche.

Una serie de sistemas frontales del Pacífico traerán fuertes nevadas en las montañas de California hasta mediados de semana. Se espera que los impactos sean extremos en la Sierra Nevada; viajar será extremadamente peligroso o imposible.
Servicio Meteorológico Nacional.

  • La combinación de viento fuerte, nevadas y baja visibilidad podría volver casi imposibles algunos trayectos carreteros.

Por otro lado, el Departamento del Sheriff del condado de Shasta señaló en redes sociales que, pese a las temperaturas templadas registradas a inicios de 2026, el invierno aún no ha concluido y podría manifestarse con condiciones extremas en los próximos días.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California informó que desplegó personal y equipos de bomberos y rescate en áreas con mayor riesgo de inundaciones, flujos de lodo y corrientes de escombros.

En el área de Los Ángeles, algunos vecindarios previamente afectados por incendios forestales permanecían bajo advertencia de evacuación debido al potencial de deslaves. La alcaldesa Karen Bass instruyó a los equipos de emergencia y dependencias municipales a mantenerse preparados ante cualquier contingencia.



Advertencias por incendio en Colorado, Texas y otros estados

Mientras California enfrenta lluvias y nieve, otras regiones del país lidian con condiciones opuestas. En el este de Colorado se emitieron alertas por riesgo elevado de incendios debido a temperaturas inusualmente altas, vientos fuertes y ambiente seco. Se prevé que ráfagas de hasta 96 km/h alcancen las llanuras orientales.

Partes de Texas, Nuevo México y Kansas también permanecieron bajo advertencias de bandera roja, ante la posibilidad de que cualquier chispa se propague con rapidez.

Meteorólogos recomendaron a la población preparar kits de seguridad invernal, mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar traslados innecesarios en zonas con pronóstico de nieve intensa o vientos fuertes.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Nueva York: presencia de copos de nieve; temperatura alcanzará 33 °F



