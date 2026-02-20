Clima ¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos El NWS emitió un aviso de clima invernal ante la llegada de sistemas que dejarán nevadas y condiciones de ventisca; te decimos dónde

Tormenta de nieve provoca el cierre del Parque Nacional de Yosemite: Esto es lo que se sabe

En Estados Unidos se pronostica un clima adverso mañana sábado, 21 de febrero de 2026, el cual estará marcado por tormentas invernales, ventiscas y fuertes ráfagas de viento, en N+ Univision te compartimos dónde y lo que compartieron las autoridades para que tengas precaución.

Las autoridades han emitido múltiples vigilancias y avisos por condiciones severas que podrían complicar los viajes por carretera, provocar cortes de energía y generar baja visibilidad.

Especialmente en zonas montañosas del norte de California y amplias regiones de Alaska, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés).

¿En dónde se prevé una tormenta invernal?

En el norte de California, particularmente en sectores montañosos del condado de Siskiyou y áreas elevadas cercanas a Trinidad del Norte, se mantiene una vigilancia de tormenta invernal desde la noche del sábado hasta el domingo e incluso el lunes por la mañana en algunos sectores. Se pronostica lo siguiente:

Nevadas intensas por encima de los 4,500 pies de altitud.

Acumulaciones estimadas entre 6 y 17 pulgadas en zonas altas.

Ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora en áreas expuestas.

Posibles cierres de carreteras y necesidad de cadenas para neumáticos en pasos montañosos.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios en elevaciones altas y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

Por su parte, Alaska también enfrenta un fin de semana crítico bajo condiciones de ventisca. En regiones como la Costa Ártica Occidental, la Península de Seward y zonas cercanas a Kotzebue y Nome, se pronostica un aviso de clima invernal con nevadas de hasta 10 pulgadas.

Podría haber visibilidad reducida a menos de un cuarto de milla en momentos de mayor intensidad y posibles interrupciones del servicio eléctrico.

Cabe señalar que una tormenta avanzará desde la región de los Grandes Lagos hacia el noreste de Estados Unidos entre el viernes y el sábado, dejará una combinación de lluvia, aguanieve y nieve, desde el norte del estado de Nueva York hasta el sur de Maine.

El sureste de Alaska, incluyendo Juneau y Skagway, se encuentra bajo un aviso de viento con ráfagas que podrían alcanzar las 70 mph. Estos vientos, sumados a una sensación térmica extremadamente baja, podrían provocar daños estructurales menores y caídas de ramas.

A nivel marítimo, se han emitido advertencias para el estrecho de Bering y el mar de Beaufort, donde se esperan vientos de hasta 45 nudos y visibilidad reducida a una milla náutica o menos, lo que obliga a las embarcaciones pequeñas a extremar precauciones.

PG&E se prepara para los apagones frente a las próximas tormentas en el Valle Central