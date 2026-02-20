Noticias

Nueva tormenta invernal amenaza con nieve y marejadas este fin de semana; ¿qué estados podrían ser afectados?

El NWS advierte que este sistema podría complicar los desplazamientos y la infraestructura eléctrica desde los estados del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cierran tramo de la I-80 en Donner Summit por fuerte nevada en California

Las autoridades meteorológicas han emitido una serie de avisos y alertas ante la llegada de un nuevo sistema de baja presión que podría intensificarse este domingo, trayendo consigo el potencial de nevadas significativas, vientos fuertes y marejadas costeras en gran parte del corredor noreste del país.

Tras una semana de condiciones climáticas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que este sistema podría complicar los desplazamientos y la infraestructura eléctrica desde los estados del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra.

PUBLICIDAD

Un sistema "en desarrollo"

Más sobre Noticias

USCIS planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo por "varios años"; ¿en qué consiste la iniciativa?
2 mins

USCIS planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo por "varios años"; ¿en qué consiste la iniciativa?

Estados Unidos
¿Qué es la sección 122 que Trump advirtió utilizará para aplicar un arancel general tras fallo de la Corte?
1 mins

¿Qué es la sección 122 que Trump advirtió utilizará para aplicar un arancel general tras fallo de la Corte?

Estados Unidos
Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos
6 mins

Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos

Estados Unidos
El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales
2 mins

El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales

Estados Unidos
NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?
1 mins

NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?

Estados Unidos
Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump
3 mins

Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump

Estados Unidos
State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump
2 mins

State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump

Estados Unidos
¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos
2 mins

¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos

Estados Unidos
Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?

Estados Unidos
Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas
1 mins

Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas

Estados Unidos

De acuerdo con el Centro de Predicción del Tiempo (WPC), existe una probabilidad de entre el 60% y el 80% de acumulaciones de nieve de al menos 2 pulgadas en la región. Sin embargo, el impacto final dependerá de la trayectoria exacta del centro de baja presión.

Las alertas se extienden desde Pensilvania y Nueva Jersey hasta los estados de Nueva York, Connecticut y Massachusetts.

Se espera que la precipitación comience como una mezcla invernal durante la noche del sábado, transformándose en nieve constante el domingo y persistiendo hasta las primeras horas del lunes.

Riesgos de inundaciones costeras

A diferencia de tormentas anteriores este mes, este sistema trae una amenaza adicional para las zonas litorales. La NOAA ha señalado que existe un riesgo de inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de la costa atlántica debido a la combinación de mareas altas y fuertes vientos del noreste.

"El potencial de impactos invernales es apreciable (50-70%), aunque persiste cierta incertidumbre sobre las cantidades exactas de nieve en las áreas urbanas del corredor de la I-95", indicó la agencia en su boletín más reciente.

Mira también:

Video Tornado golpea el sureste de Illinois: heridos y viviendas destruidas en Crawford
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosClimaTormenta invernal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX