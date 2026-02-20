Noticias Nueva tormenta invernal amenaza con nieve y marejadas este fin de semana; ¿qué estados podrían ser afectados? El NWS advierte que este sistema podría complicar los desplazamientos y la infraestructura eléctrica desde los estados del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra.

Video Cierran tramo de la I-80 en Donner Summit por fuerte nevada en California

Las autoridades meteorológicas han emitido una serie de avisos y alertas ante la llegada de un nuevo sistema de baja presión que podría intensificarse este domingo, trayendo consigo el potencial de nevadas significativas, vientos fuertes y marejadas costeras en gran parte del corredor noreste del país.

Tras una semana de condiciones climáticas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que este sistema podría complicar los desplazamientos y la infraestructura eléctrica desde los estados del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra.

PUBLICIDAD

Un sistema "en desarrollo"

De acuerdo con el Centro de Predicción del Tiempo (WPC), existe una probabilidad de entre el 60% y el 80% de acumulaciones de nieve de al menos 2 pulgadas en la región. Sin embargo, el impacto final dependerá de la trayectoria exacta del centro de baja presión.

Las alertas se extienden desde Pensilvania y Nueva Jersey hasta los estados de Nueva York, Connecticut y Massachusetts.

Se espera que la precipitación comience como una mezcla invernal durante la noche del sábado, transformándose en nieve constante el domingo y persistiendo hasta las primeras horas del lunes.

Riesgos de inundaciones costeras

A diferencia de tormentas anteriores este mes, este sistema trae una amenaza adicional para las zonas litorales. La NOAA ha señalado que existe un riesgo de inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de la costa atlántica debido a la combinación de mareas altas y fuertes vientos del noreste.

"El potencial de impactos invernales es apreciable (50-70%), aunque persiste cierta incertidumbre sobre las cantidades exactas de nieve en las áreas urbanas del corredor de la I-95", indicó la agencia en su boletín más reciente.

Mira también: