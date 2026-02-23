Clima ¿Habrá un ciclón bomba en Estados Unidos mañana? En estos lugares hay alerta por tormenta de nieve este martes Continuarán las condiciones adversas del clima en varias zonas; te compartimos dónde hay advertencia del NWS este martes

Video Tormenta invernal pone en alerta a 50 millones de personas en el noreste de EEUU

Las condiciones de frío extremo continuarán en Estados Unidos mañana, martes 24 de febrero de 2026, así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). En N+ Univision te compartimos en dónde se prevé una tormenta invernal y si consideran un ciclón bomba.

El NWS mantiene alertas para varias zonas, donde debes tener precaución porque las nevadas pueden provocar afectaciones en caminos, a la salud y en servicios básicos.

En ese sentido, las autoridades meteorológicas emitieron una serie de recomendaciones a manera de prevención, tales como tener cuidado con los árboles debido a que las condiciones de ventisca pueden causar su caída, en caso de que tengas que hacer algún viaje, lleva contigo agua, comida, una linterna, así como un kit de emergencia y mantenerse informado por medio de los avisos oficiales.

En el oeste de Nueva York, el condado de Chautauqua permanece bajo advertencia de tormenta invernal hasta las 6:00 a.m. del martes. Las mayores acumulaciones, de entre 8 y 12 pulgadas, se concentran en una franja estrecha a lo largo de la cresta de Chautauqua, mientras que zonas cercanas al lago Erie y alrededores de Jamestown registrarán cantidades menores.

En Pensilvania y Virginia Occidental hay riesgo de apagones y ventiscas, se prevén acumulaciones de nieve de entre 3 y 9 pulgadas, con ráfagas que podrían alcanzar las 50 mph.

De igual manera, alertan que la combinación de nieve pesada y viento incrementa el riesgo de caída de ramas y líneas eléctricas, lo que podría generar cortes de energía aislados. En condados como Tucker y Greenbrier occidental, la visibilidad podría reducirse a menos de un cuarto de milla por efecto de la nieve soplada.

Más al norte, en el sur del condado de Erie, la nieve intensificada por efecto lago podría elevar los totales a entre 6 y 10 pulgadas hasta la mañana del martes.

En el caso de Wyoming y Montana, las acumulaciones podrían llegar de hasta 3 pies en zonas montañosas, las condiciones más severas se esperan en regiones montañosas del oeste, particularmente en el Parque Nacional de Yellowstone y las cordilleras circundantes en Wyoming.

En la meseta de Pitchstone, dentro de Yellowstone, podrían acumularse entre 4 y 7 pulgadas de nieve, con reportes locales que no descartan hasta 2 pies. En las montañas Teton y Gros Ventre, así como en la cordillera Absaroka, los pronósticos estiman entre 16 y 24 pulgadas, con sectores que podrían alcanzar hasta 3 pies.

En las montañas Beartooth y Absaroka, en Montana, se anticipan entre 10 y 20 pulgadas de nieve hasta la tarde del miércoles, acompañadas de vientos fuertes que podrían afectar actividades recreativas en áreas altas.

En el sur del condado de Cook, en Minnesota, la advertencia estará vigente desde la medianoche hasta las 3:00 p.m. del martes. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 8 pulgadas, con afectaciones previstas para el traslado matutino.

¿Se pronóstica un ciclón bomba mañana?

De acuerdo con meteórologos, la poderosa tormenta invernal que avanzó desde el noreste se convirtió en un ciclón bomba el lunes 22 de febrero de 2026, hasta el momento para mañana no hay predicciones meteorológicas de que haya un fenómeno de esta magnitud nuevamente.

El especialista del servicio meteorológico, Frank Pereira, explicó que este fenómeno ocurre cuando un sistema de baja presión disminuye al menos 24 milibares en 24 horas. Según indicó, la tormenta estaba en proceso de intensificarse rápidamente frente a la costa del Atlántico medio.

Cabe señalar que el domingo, las alertas de ventisca se extendieron desde Maryland hasta Maine. Las nevadas comenzaron mientras el sistema avanzaba hacia el norte, con acumulaciones previstas de entre 11 y 23 pulgadas, además de visibilidad reducida.

La intensificación del sistema generó condiciones de ventisca en zonas costeras desde la península de DelMarVa hasta el sureste de Nueva Inglaterra, con ráfagas estimadas entre 40 y 70 mph. Estas condiciones, sumadas al peso de la nieve húmeda, incrementaron el riesgo de cortes de energía.

Al menos siete estados, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, declararon estado de emergencia ante el impacto del fenómeno. Más de 50 millones de personas quedaron bajo amenaza por la tormenta.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani declaró estado de emergencia y estableció restricciones a la circulación de vehículos no esenciales. Además, se reportaron más de 5,000 vuelos cancelados y la suspensión de diversos servicios de transporte en la región.

Here's a look outside our office in Upton, NY as a heavy snow band passes. Expect whiteout conditions in heavy blowing snow. Travel bans remain in effect for parts of the area with significant disruptions to emergency services and transportation. pic.twitter.com/KIFbS7xt44 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

